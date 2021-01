Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (12.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Auch 2021 setze der Kochboxenversender HelloFresh seinen Wachstumskurs fort. Anfang des Jahres habe die Aktie ein neues All-Time-High markiert. Mit der rasanten Expansion gehe unter anderem die Herausforderungen einher, die Kunden pünktlich zu beliefern. In Zukunft würden die Berliner dabei auf Metapack setzen.Für E-Commerce-Unternehmen sei der Versand der Produkte ein entscheidendes Puzzleteil in der Kundenbindung. Insbesondere für Anbieter wie HelloFresh, die Lebensmittel verschicken würden. Heute hätten die Berliner bekannt gegeben, dass der Versand der Kochboxen künftig über das Tool des E-Commerce-Liefertechnologieunternehmens Metapack erfolge.Die Londoner hätten laut eigenen Angaben eine Bibliothek mit mehr als 400 Versanddienstleister aufgebaut und würden es ihren Kunden ermöglichen, die Auswahl der Lieferservices zu automatisieren sowie Etiketten und Zolldokumente zu erstellen. Für HelloFresh solle Metapack die Versanddienste in Großbritannien, Deutschland und Österreich leiten.Der verlängerte Lockdown sei für E-Commerce-Unternehmen eine Chance, die veränderten Konsumgewohnheiten bei den Kunden festzusetzen. Mitentscheidend dafür sei auch die Qualität des Versands. HelloFresh habe sich dort so aufgestellt, dass 2021 die Wachstumsstory weitererzählt werden könne."Der Aktionär" bleibt bullish, so Benjamin Heimlich. Die Aktie habe er am 30. März 2020 in sein "Aktionär Depot" aufgenommen (Performance: 106 Prozent). (Analyse vom 12.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link