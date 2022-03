Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

36,27 EUR +0,14% (15.03.2022, 08:50)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

36,22 EUR -1,68% (14.03.2022, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (15.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Bärisch trotz Unterstützung - ChartanalyseDie HelloFresh-Aktie (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) markierte am 25. August 2021 ein Hoch bei 97,38 EUR und scheiterte im November 2021 trotz eines neuen Allzeithochs bei 97,50 EUR an diesem Hoch, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe die Aktie in Doppeltop ausgebildet, das sie mit dem Bruch der Nackenlinie 68,32 EUR vollendet habe. Am 4. März 2022 habe der Wert seinen Aufwärtstrend seit dem Januar 2019 durchbrochen. Am 8. März 2022 habe der Wert auf dem log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung seit Januar 2019 bei 33,23 EUR aufgesetzt.Obwohl das Retracement bisher Unterstützung biete, mache das Chartbild der HelloFresh-Aktie einen bärischen Eindruck. Komme es zum Bruch dieses Retracements, dann könne es in den nächsten Wochen zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 17,09 bis 14,88 EUR kommen. Der Aktienkurs könnte sich also noch einmal halbieren. Damit sich das Chartbild etwas verbessere, müsste der Wert den steilen Abwärtstrend der letzten Monate bei heute 44,98 EUR durchbrechen. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Erholung bis 50,98 EUR und vielleicht sogar 68,32 EUR möglich. (Analyse vom 15.03.2022)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: