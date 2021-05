Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe am heutigen Mittwoch bereits kurzzeitig über das bisherige Allzeithoch von 77,90 Euro blicken können. Beflügelt worden sei die Aktie wohl unter anderem von Aussagen des Firmenchefs Dominik Richter auf der heutigen Hauptversammlung, die in digitaler Form stattgefunden habe.Der Online-Handel mit Lebensmitteln hänge aus Sicht des Kochboxversenders größeren Internetmärkten wie Elektronik oder Mode Jahre hinterher. "Weniger als vier Prozent des Lebensmittelhandels passieren derzeit online", habe Richter am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns gesagt. Für das Unternehmen biete das ein hohes Wachstumspotenzial. "Experten vermuten, dass sich diese Entwicklung im Laufe der kommenden fünf Jahre sowohl in den USA als auch in anderen Märkten verdoppeln wird." Die jährlichen Wachstumsziele könnten damit allein schon erreicht werden, wenn das Unternehmen genauso schnell wachse wie der Markt.HelloFresh liefere an seine Kunden vor allem einzelne Mahlzeiten zum selber Kochen mit Rezept und den dafür bereits abgemessenen Zutaten. Wie andere Lieferdienste auch habe HelloFresh im vergangenen Jahr von einer stark steigenden Nachfrage in der Corona-Krise profitiert. Mit 3,75 Milliarden Euro habe sich der Umsatz im Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Dabei mache nach wie vor das Geschäft in den USA über die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Die anderen Märkte würden gemeinsam als internationales Segment gelistet. Auch unterm Strich sei einiges übrig geblieben: Nach einem Verlust von rund sieben Millionen Euro im Vorjahr habe der Konzern nun einen Gewinn von gut 351 Millionen Euro erreicht.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät, bei der HelloFresh-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 26.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)