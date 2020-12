Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (23.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh habe zu viel zu tun. Die Auftragslage habe sich im harten Lockdown offensichtlich weiter verbessert - und werde zur Belastung. Deswegen mache das Unternehmen seinen Stammkunden nun ein Angebot, das es so wohl noch nicht gegeben habe: Wer storniere, bekomme vom HelloFresh eine Belohnung."Mit Deiner Hilfe stellen wir sicher, dass die Kapazitäten zum Jahreswechsel nicht an ihre Grenzen stoßen und wir unseren Service in Zukunft weiterhin zufriedenstellend anbieten können", zitiere das "Handelsblatt" aus der Mail an die HelloFresh-Stammkunden.Eile sei geboten, denn die Aktion gelte nur bis Mitternacht. "Wir hinterlegen Dir als Dankeschön zehn Euro in Deinem Kundenkonto, wenn Du Dich dazu entscheidest unser Team zu unterstützen und Deine Bestellung zu pausieren."DER AKTIONÄR halte HelloFresh seit März im AKTIONÄR-Depot. Performance seitdem: 102 Prozent. Das Momentum sollte jetzt im zweiten harten Lockdown positiv bleiben.Die HelloFresh-Aktie hat noch Luft, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2020)