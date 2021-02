Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (01.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh zeige sich enorm stark. Die Verlängerung des harten Lockdowns in Deutschland komme dem Unternehmen zugute und habe dem Anteilsschein zu einem neuen Allzeithoch verholfen. So könnte es aus charttechnischer Sicht jetzt noch weitergehen.Die HelloFresh-Aktie habe in der vergangenen Handelswoche gleich mehrere Kaufsignale generiert. Denn bereits am letzten Montag habe der Kurs den massiven Widerstand am alten Rekordhoch bei 68,65 Euro durchbrochen. In den darauffolgenden Tagen habe der Titel weiter zugelegt und an der oberen Begrenzungslinie einer aufsteigenden Keilformation, die er seit Mitte November ausbilde, ein neues Allzeithoch bei 74,90 Euro markiert.Zwar sei der Wert an dieser Marke abgeprallt, jedoch habe er bereits am Folgetag erfolgreich die untere Begrenzungslinie des Keils bei 66,15 Euro getestet. Aus charttechnischer Sicht dürfte sich die Aktie noch weiterhin innerhalb der Formation nach oben bewegen. Sollte aber eine der Begrenzungen durchbrochen werden, sei mit stark dynamischen Bewegungen in die jeweilige Richtung zu rechnen.Anleger lassen die Gewinne bei HelloFresh weiter laufen, ziehen den Stoppkurs zur Absicherung aber sukzessive nach, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link