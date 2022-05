Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zusammen mit weiteren Corona-Profiteuren wie Zalando und Delivery Hero stehe HelloFresh am Mittwoch am DAX-Ende. Mit einem Minus von fast neun Prozent habe der Essensboxenlieferant auch seinen zuletzt gestarteten Erholungsversuch vorerst wieder beendet. Grund für den Kurssturz sei heute vor allem eine Studie des Analysehauses Kepler Cheuvreux.In der neuesten Studie habe Analystin Fabienne Caron ihr Kursziel drastisch um über ein Drittel von 86,46 auf 56,00 Euro gesenkt. Angesichts des aktuellen Kurses bei 38,50 Euro habe sie ihre Einstufung allerdings auf "kaufen" belassen. Laut Caron sei angesichts besserer Profitabilität die weitere Entwicklung im laufenden Jahr besser berechenbar.Die Studie komme in dem ohnehin schlechten Marktumfeld für die Corona-Gewinner nicht gelegen. Neben der Aufhebung der Corona-Beschränkungen für die Gastronomie würden außerdem die Rekordwerte bei der Inflation für Probleme sorgen. Sowohl steigende Preise beim Einkauf der Zutaten als auch weniger Kaufkraft bei den Kunden würden dem Unternehmen zu schaffen machen.Ein Einstieg empfiehlt sich daher vorerst nicht, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link