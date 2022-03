Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

42,69 EUR +3,62% (29.03.2022, 13:22)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

42,70 EUR +6,62% (29.03.2022, 13:11)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (29.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essenslieferanten HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe seit seinem Hoch im November 2021 in der Spitze mehr als zwei Drittel seines Wertes verloren. Aktuell seien es immer noch über 55 Prozent. Am Dienstagvormittag hingegen habe die HelloFresh-Aktie infolge einer neuen Analystenstudie kräftig zulegen können und befinde sich knapp fünf Prozent im Plus.Andrew Gwynn, Analyst der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas, habe die HelloFresh-Aktie von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft. Das von ihm ausgegebene Kursziel sei um einen Euro auf 48 Euro erhöht worden.Seine bisher skeptische Haltung gegenüber Essenslieferanten gebe er damit auf. Inzwischen sei diese auf dem Markt verbreitet, was sich an den gesunkenen Markterwartungen bemerkbar mache. Infolge der Studie habe sowohl der Kurs von HelloFresh als auch von anderen Essenslieferanten deutlich angezogen.Das Papier des Kochboxenlieferanten habe zuletzt stark korrigiert. Dennoch sei die Aktie nicht günstig. Infolge der neuen Analystenstudie habe das Papier nun deutlich zulegen können. Aus dem Abwärtskanal habe sich die HelloFresh-Aktie damit befreit. Vor einem Einstieg sollten Anleger allerdings abwarten, ob der Trend endgültig gebrochen ist, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link