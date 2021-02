Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die Aktie von HelloFresh könne kurz vor dem Wochenende noch einmal zulegen. Die Aktie gewinne am späten Freitagnachmittag gut ein Prozent auf 73,70 Euro. Am Donnerstag habe das Papier bei 76,80 Euro ein neues Rekordhoch markieren können, sei anschließend aber etwas zurückgekommen. Wie schon am Donnerstag profitiere die Aktie auch am heutigen Freitag von positiven Anaylsteneinschätzungen.Die Commerzbank habe das Kursziel für HelloFresh von 71 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. 2020 sei ein außerordentliches Jahr für den Kochboxenversender gewesen und es sollte auch keine Eintagsfliege bleiben, hätten die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Sie würden auf weitere Marktanteilsgewinne des Unternehmens verweisen und ihre Schätzungen für 2021 und 2022 erhöht.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe HelloFresh mit "buy" und einem Kursziel von 100 Euro in die Bewertung aufgenommen. Damit sei eine neue höchste Zielmarke unter allen bei Bloomberg befragten Analysten generiert worden. Mit dem Produkt der Kochbox komme HelloFresh in einer der am schnellsten wachsenden Nischen im Bereich Essenslieferdienste stark voran, habe Analyst Adrien de Saint Hilaire in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Er rechne in diesem Jahr mit weiteren Anhebungen der Unternehmensprognosen.Ende März sei die Aktie bei einem Kurs von 30,30 Euro in das "Aktionär"-Depot gekauft worden. Seitdem befinde sich die Position 143 Prozent im Plus.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 05.02.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.