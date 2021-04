Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit knapp vier Prozent Plus führe die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh am Mittwoch die Liste der Gewinner im MDAX an. Das Unternehmen profitiere von einem positiven Analystenkommentar - und mehr noch von der Aussicht auf eine Verlängerung der Sonderkonjunktur, die das Papier bereits im vergangenen Jahr nach oben getrieben habe.Von Beginn an sei die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh fester Bestandteil des Ende März 2020 neu gestarteten "AKTONÄR"-Echtgeld-Depots. Von Beginn an mache sie Anlegern viel Freude. Stand heute betrage das Plus seit Aufnahme bereits 120 Prozent. Zwischenzeitlich allerdings habe die Aktie noch höher notiert. Und genau dorthin könnte der jüngste Weg sie nun wieder führen.In einer Dienstag erschienenen Studie habe sich die US-Bank J.P. Morgan zu HelloFresh geäußert. Die Amerikaner hätten das Kursziel für HelloFresh von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel habe das neue Kursziel mit einer etwas besseren Umsatz- und Margenentwicklung in Anbetracht der verlängerten Lockdown-Maßnahmen in den meisten Endmärkten des Kochboxenversenders im ersten Quartal begründet. Dies habe er in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link