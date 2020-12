Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Kochboxenversender HelloFresh kenne derzeit kein Halten. Am Donnerstag sei das Papier mit einem Plus von fast 15 Prozent auf 57,65 Euro aus dem Handel gegangen und sei damit der mit Abstand beste Wert des Tages im MDAX gewesen. Beflügelt habe die Aktie eine weitere Prognoseerhöhung - mittlerweile die fünft in diesem Jahr. Und auch für 2021 sei das Unternehmen weiterhin optimistisch, wenn auch vorsichtiger.In den vergangenen Monaten habe der Konzern zwar deutlich von der verstärkten Nachfrage in der Corona-Pandemie profitiert, habe Finanzvorstand Christian Gärtner auf einem Kapitalmarkttag am Donnerstag in Berlin gesagt. Grund seien unter anderem geschlossene Restaurants, Reise-Restriktionen oder Ausgangsbeschränkungen gewesen, die zu höheren Ausgaben für Essen zu Hause geführt hätten.Mit Blick auf eine sich wieder normalisierende Welt könnte die Nachfrage aber wieder zurückgehen, etwa wenn Kunden wieder in den Urlaub fahren und somit ihre Kochbox-Abonnements pausieren würden. So erwarte Gärtner für 2021 inklusive des im November angekündigten Zukaufs von Factor75 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent im Vorjahresvergleich.Der Neuzugang solle das Produktportfolio der Berliner erweitern: Neben portionierten Lebensmitteln samt Rezepten zum Kochen zu Hause wolle HelloFresh künftig über Factor75 verzehrfertige Gerichte anbieten. Wann genau, habe HelloFresh-Chef Dominik Richter am Donnerstag offen gelassen. Kommendes Jahr sollten zunächst Synergien geschaffen und die jeweiligen Teams integriert werden.Die optimistischen Aussichten hätten die Anleger wie selten zuvor begrüßt. Die HelloFresh-Aktie sei am Nachmittag nach der Präsentation des Kapitalmarkttages deutlich nach oben geklettert. Bei 58,10 Euro habe sie ein neues Rekordhoch markiert. Der Ausbruch über das bisherige Hoch von Mitte Oktober müsse nun am heutigen Freitag bestätigt werden. Die Aktie befinde sich auch im "Aktionär"-Depot. Ende März sei die Aktie bei einem Kurs von 30,30 Euro in das Depot gekauft worden.Nach der starken Entwicklung können Anleger nun erste Gewinne einstreichen und mit dem Rest auf eine Trendfortsetzung spekulieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2020)Mit Material von dpa-AFX