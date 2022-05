Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



2022-05
39,13 EUR +11,51% (13.05.2022)



38,94 EUR +9,11% (13.05.2022)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (13.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitagnachmittag in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld notiere die Aktie des Kochboxenlieferanten HelloFresh mit einem gewaltigen Kursplus von neun Prozent an der Spitze des DAX . Damit habe das Papier nun schon den zweiten Tag in Folge deutliche Kursgewinne einfahren können. Das dürfte Anlegern ebenso gefallen wie die durchaus positiven Analystenstimmen.So würden von insgesamt 24 Analysten, die HelloFresh covern würden, 18 zum "Kaufen" der Aktie raten, während die Empfehlung von vier Experten "Halten" laute. Demgegenüber stünden nur zwei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate belaufe sich auf 69,47 Euro, was beim jetzigen Kurs einem Aufwärtspotenzial von circa 80 Prozent entspreche. Allerdings sei die Tendenz auch bei den Kurszielen seit Monaten deutlich fallend.Der HelloFresh-Aktie spiele die Erholung der Tech-Werte voll in die Karten, mit dem Kursplus vom Freitag kratze das Papier wieder an der 50-Tage-Linie, was das Chartbild wieder etwas aufhelle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link