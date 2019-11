Trotz dieser Bedenken sei die Entwicklung am Aktienmarkt weiterhin sehr robust und überwiegend positiv. Die Quartalszahlen bestätigen bislang unsere Erwartung einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Aktivität, so die Experten von Robert Beer Investment. Auch wenn auf Einzelaktienebene teils heftige Bewegungen erfolgt seien, habe sich der Markt sehr stabil gezeigt. Grund hierfür seien nach Erachten der Experten neben sich stabilisierenden Fundamentaldaten und einer leichten Besserung der Nachrichtenlage (Stichworte Handelskonflikt und Brexit) vor allem die aktuelle Bewertung der Aktienmärkte.



Vorsicht würden die Experten allerdings bei Technologiewerten und illiquiden Startups walten lassen. Nicht nur, dass viele IPOs der vergangenen Monate enttäuscht hätten. Am Fall von WeWork könne man erkennen, wieviel heiße Luft teilweise in den Bewertungen enthalten sei. Eine Befürchtung, die man bei fundamental und qualitativ hochwertigen Blue Chips derzeit nicht haben müsse.



Europäische Standardwerte seien in den letzten vier Jahren kaum gestiegen und würden aktuell unterhalb des langfristigen Mittels bewertet. Viele Marktteilnehmer stünden unter enormen Renditedruck, seien zudem unterinvestiert und wollten bzw. müssten demnächst kaufen.



Während die großen medialen Themen Handelskonflikt, Brexit und aktuell Sorgen um die GroKo temporär kurzfristigen Einfluss hätten, sei für die Aktienmärkte seit Jahren die Notenbankpolitik und die daraus resultierende Liquidität entscheidend.



Neben der FED würden derzeit auch die EZB und die japanische Notenbank für permanente Anleihekäufe und somit Liquidität sorgen.



Es treffe also weiterhin enorm viel Anlagekapital auf extrem niedrige Zinsniveaus und fair bewertete Aktienmärkte. Daher würden die Experten die aktuellen Gefahren als beherrschbar sehen, bei ihrer Einschätzung bleiben und das weitere Jahr 2019 und darüber hinaus besonders für europäische Aktien positiv sehen.



Aktien sollten daher bei entsprechend langem Anlagehorizont die bessere Alternative zu null Zins sein. Da jedoch Korrekturen vor dem beschriebenen Umfeld weiterhin jederzeit möglich seien, sollten Anleger Anlagen mit aktivem Risikomanagement bevorzugen und generell Rücksetzer als Einstiegs- und Nachkaufgelegenheit sehen. (04.11.2019/ac/a/m)





Weiden (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte tendierten auch im Oktober sehr freundlich und konnten - dank einer leichten Entspannung im Handelsstreit und einem absehbaren Ende der Posse um den Brexit - weiter zulegen, so die Experten von Robert Beer Investment.Doch angesichts deutlicher Kursgewinne seit Jahresbeginn, Liquiditätssorgen im US-Dollar und - auf politischer Seite - massiver Kritik an der Kanzlerin / der GroKo nach der jüngsten Landtagswahl stelle sich die Frage: Sei doch noch ein heißer Winter zu erwarten?Neue Sorgen gebe es am Interbankenmarkt in den USA. An diesem, hocheffizienten und äußerst liquiden Markt, sei es Ende September zu einem deutlichen Zinsanstieg und somit Finanzierungsengpass gekommen. Offizieller Grund: Ein Termin für Steuervorauszahlungen. Etwas seltsam hingegen, dass der Refinanzierungsbedarf seitdem nicht abnehme und die FED deswegen - seit Jahren unbenutzte - Refinanzierungsoperationen wieder aktiviert habe.Die Befürchtung aus dieser Entwicklung: Wie groß sei am US-Anleihemarkt die Liquidität wirklich und was passiere im Falle eines Schocks? Schließlich betrage alleine das Haushaltsdefizit der USA inzwischen etwa eine Billion USD und das jährlich. Das durchschnittliche Haushaltsdefizit in den letzten zehn Jahren habe bei etwa 4,8% gelegen. Zahlen, die in Europa unvorstellbar seien. Und doch sei in den USA keine Änderung in Sicht, obwohl die Arbeitslosigkeit enorm niedrig und das Wirtschaftswachstum sehr ordentlich sei.