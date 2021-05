DER AKTIONÄR berichte über den starken Wochenstart bei ETH. Am Montag habe der Kurs zunächst die psychologisch wichtige 3.000-Dollar-Marke geknackt. Im direkten Anschluss sei es mit hoher Dynamik weiter nach oben gegangen. Sogar das abgeleitete Kursziel aus der Fibonacci-Extension bei 3.504 Dollar sei bereits überschritten worden. ETH habe in den frühen Morgenstunden am heutigen Donnerstag ein neues Allzeithoch bei 3.559 Dollar aufgestellt.



Das aktuelle Kurs-Momentum sei so hoch wie selten zu vor. Der RSI-Indikator habe kurzzeitig einen Extremwert von 81 erreicht. So hoch sei er in den letzten zwei Jahren nur drei Mal gewesen. Es drohe eine Überhitzung und Gewinnmitnahmen seien kurzfristig wahrscheinlich. Die erste technische Unterstützung befinde sich bei 3.168 Dollar. Falls der Kurs tiefer falle, stelle die 3.000-Dollar-Marke die nächste Unterstützung dar.



Der Rücksetzer werde aber wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein. Das aktuelle Interesse sei durch den NFT-Hype und prominenter Fans wie Mark Cuban ungebrochen. Das nächste abgeleitete Kursziel sei die psychologisch wichtige 4.000-Dollar-Marke. Vom aktuellen Niveau aus sei diese noch 15 Prozent entfernt.



Auch wenn Bitcoin noch der Platzhirsch sei. Das Interesse der Anleger schwenke zunehmend auf andere Krypto-Coins wie Ethereum um. Insbesondere, weil immer mehr einflussreiche Investoren wie Elon Musk oder Mark Cuban die Kryptowährungen promoten würden. Bei ETH würden zwar kurzfristige Gewinnmitnahmen drohen, mittelfristig werde die Rally aber weitergehen. Ein Investment ist aufgrund der hohen Volatilität nur etwas für risikofreudige Anleger, so Tim Temp von "Der Aktionär". (06.05.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei Ethereum (ETH) (ISIN: CRYPT0000ETH), der zweitgrößten Kryptowährung nach Market Cap, steht eine wichtige Entscheidung an, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem der Kurs in knapp zwei Wochen über 63 Prozent zugelegt habe, würden nun kurzfristige Gewinnmitnahmen drohen. Diese Marken seien jetzt für Trader wichtig.