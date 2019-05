Günstige Gelegenheiten sind nicht vorhersehbar

Wer sich für eine Kreditaufnahme entscheidet, um in Aktien zu investieren, der spekuliert in jedem Fall auf einen Kursgewinn der jeweiligen Wertpapiere. Die voraussichtliche Rendite mag zwar höher liegen, es bleibt allerdings das Risiko, dass die eigene Prognose nicht ganz oder überhaupt nicht eintrifft.



Psychische Faktoren

Zudem können sich psychische Faktoren nachteilig auswirken. Der ohnehin von starken Kursschwankungen geprägte Wertpapiermarkt bereitet Anlegern auch so schon oftmals schlaflose Nächte. Verantwortlich hierfür ist die eigene Psyche, Angst vor Verlusten bei fallenden Kursen. Wenn die Aktien zudem noch mit Fremdkapital finanziert wurden, wirken diese psychischen Faktoren umso stärker.



Schulden

Im schlimmsten Fall verlieren die finanzierten Wertpapiere schnell an Wert und das investierte Geld ist verloren. Der Kreditgeber wird sich in einem solchen Fall jedoch nicht davon abbringen lassen, die restlichen Tilgungsraten einzufordern. Wenn der Kursverlauf also entgegen der eigenen Meinung einbricht, ist die Gefahr einer Verschuldung nicht zu unterschätzen.



Wertpapiere kreditfinanziert zu handeln ist zwar eine mögliche Option, dennoch sollten nur erfahrene Trader dieses Risiko eingehen. Neben der Rendite aus dem Aktienhandel müssen selbstverständlich die Kredit-Konditionen mit in die Berechnungen einbezogen werden. Damit sich der Aktienhandel auf Kredit auch tatsächlich lohnt, muss der zu erwartende Gewinn überdurchschnittlich hoch sein.



Auf Kreditkonditionen achten

Wer sich für den kreditfinanzierten Wertpapierkauf entscheidet, sollte selbstverständlich auf die Kreditkonditionen achten. Um den jeweils günstigsten Kredit für die eigenen Bedürfnisse zu erhalten, ist ein Vergleich der verschiedenen Anbieter nicht zu vermeiden. Insbesondere Anbieter von Online-Krediten bieten Kreditnehmern besonders attraktive Konditionen.



Mit einem unkomplizierten Online-Vergleich der unterschiedlichen Kreditgeber lässt sich innerhalb weniger Minuten der jeweils günstigste Onlinekredit ausfindig machen.



Für wen eignet sich der kreditfinanzierte Aktienkauf?

Zunächst einmal sollte jedem bewusst sein, dass der Börsenhandel immer mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Im Zweifel kann das gesamte investierte Geld verloren werden. Sollten die jeweiligen Wertpapiere per Kredit finanziert worden sein, ist nicht nur das gesamte Geld weg, die restlichen Kreditraten müssen weiterhin bedient werden. Letztlich ist der Wertpapierkauf per Kredit nur für Personen zu empfehlen, die das Risiko einschätzen können und mögliche Verluste im Zweifel ausgleichen können. Wie bei jedem anderen Kredit auch, sollte man sich im Vorfeld der Kreditaufnahme für den Wertpapierkauf gründliche Gedanken machen und die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Professionelle Trader, die über Risikobewusstsein und Erfahrung verfügen und die Marktlage einigermaßen gut überblicken können, ist der kreditfinanzierte Aktienhandel unter Umständen eine sinnvolle Möglichkeit bei guten Gelegenheiten zuzuschlagen. Für Anfänger allerdings oder Personen mit wenig finanziellem Spielraum sollten aufgrund des erhöhten Risikos nicht mit dieser Möglichkeit liebäugeln. (28.05.2019/ac/a/m)









