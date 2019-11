ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie. Seit über 160 Jahren steht die Heidelberger Druckmaschinen AG für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit ist Heidelberger Druckmaschinen ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche.



Die Mission der Heidelberger Druckmaschinen AG ist es, die digitale Zukunft ihrer Branche zu gestalten. Die Auswirkungen der generellen Digitalisierung der Gesellschaft hat man dabei stets vor Augen: weg von der Massenproduktion hin zur Individualisierung.



Bei allem Neuen bleiben die alten Werte stets erhalten. Der Kunde steht bei der Heidelberger Druckmaschinen AG im Mittelpunkt, und ihr kundenzentrierter Ansatz wird kontinuierlich vorangetrieben. Dazu hat man sein Portfolio auf die Wachstumsbereiche seiner Branche ausgerichtet. Es basiert auf Produkten für Druckvorstufe, Druck und Weiterverarbeitung, Service und Verbrauchsmaterialien sowie Softwarelösungen, mit einem starken Fokus auf eine digitale Zukunft. Dazu sollen vor allem die Potenziale gehoben werden, die sich aus einer Kombination von Einzelangeboten des Produktportfolios zu einer aus Kundensicht produktiven Gesamtlösung ergeben und die Produktivität und Profitabilität für das Unternehmen und seine Kunden steigern. Über die Druckindustrie hinaus adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG mit ihrer digitalen Plattform für Industriekunden neue Märkte.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte die Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2016/2017 bei rund 2,5 Mrd. EUR.



Weltweit sorgen insgesamt rund 11.500 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen AG an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (07.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF).Die Zahlen für Q2 2019/20 (30.09.) hätten sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBITDA über den Analysten-Erwartungen sowie denen des Marktes gelegen. Gegenüber dem schwachen Q1 habe es eine deutliche Verbesserung auf operativer Ebene gegeben (u.a. deutlicher Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge). Die Auftragssituation stelle sich als solide dar (u.a. Auftragseingang: +1% y/y bzw. +5% q/q; Auftragsbestand: -2,3% y/y bzw. +3,6% q/q). Der dynamische Verschuldungsgrad (per 30.09.: 2,1) erfülle die Unternehmenszielsetzung gegenwärtig nicht.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 (31.03.) sei bestätigt worden (Umsatz auf Vorjahresniveau; bereinigte EBITDA-Marge zwischen 6,5% und 7,0%). Die angekündigten Maßnahmen zur Kostenkontrolle (u.a. Verschlankung der Führungsstruktur, Verkleinerung des Vorstands) sowie zur Steigerung des freien Cashflows (u.a. Reduzierung des Working Capital) werte der Analyst positiv. Ein Schwachpunkt bleibe jedoch die weiter gesunkene Eigenkapitalquote (per 30.09.: 10,3%). Seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2019/20 (u.a. EPS: unverändert 0,01 Euro) und 2020/21 (u.a. EPS: 0,12 (alt: 0,09) Euro) habe er teilweise angehoben.Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells hat Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 1,40 (alt: 1,00) Euro für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ermittelt und das Votum "halten" bestätigt. (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:1,345 EUR +1,13% (07.11.2019, 15:48)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:1,338 EUR +1,44% (07.11.2019, 15:51)