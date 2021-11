WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) ist ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie.



Seit 170 Jahren steht die Heidelberger Druckmaschinen AG für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit ist man ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche. Die Mission des Unternehmens ist es, die digitale Zukunft seiner Branche zu gestalten.



Mit ihrem integrierten Lösungsangebot und neuen digitalen Geschäftsmodellen nimmt die Heidelberger Druckmaschinen AG eine führende technologische Rolle ein. Der Schwerpunkt liegt auf der konsequenten End-to-end-Digitalisierung der Kundenwertschöpfung, also vor allem auf integrierten Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Performanceservices.



Mit ihrer Technologieführerschaft im Kerngeschäft und dem Schwerpunkt der Digitalisierung bedient die Heidelberger Druckmaschinen AG einen globalen Markt, der nach Schätzung von Experten in den kommenden Jahren leicht wächst und mit einem jährlichen Druckproduktionsvolumen von über 400 Milliarden Euro im Verpackungs-, Werbe- und Etikettendruck eine starke Basis für unsere Produkte und Lösungen bietet.



Über die Druckindustrie hinaus adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG neue Märkte, beispielsweise hat man sich mit seiner Kompetenz in der Leistungselektronik erfolgreich im Markt für E-Mobilität etabliert. Zudem steigt das Unternehmen mit seiner Drucktechnologie in die Produktion gedruckter organischer Elektronik ein, einen Zukunftsmarkt mit großem Potenzial.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte die Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2019/2020 bei knapp 2,35 Milliarden Euro. Weltweit sorgen insgesamt rund 11.300 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen AG an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (11.11.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen: Chefwechsel beflügelt die Aktie - AktienanalyseAn der Spitze von Heidelberger Druckmaschinen (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) steht ein Führungswechsel bevor: Der noch amtierende Chef des Medizintechnikkonzerns Carl Zeiss Meditec, Ludwin Monz, übernimmt bei dem Druckmaschinenhersteller zum 1. April 2022 das Ruder vom bisherigen Vorstandsvorsitzenden Rainer Hundsdörfer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dem scheidenden Vorstandschef sei es gelungen, das Unternehmen erfolgreich durch die Corona-Krise zu steuern und wesentliche Weichen zu stellen, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln, habe der Aufsichtsratschef des Konzerns, Martin Sonnenschein, nach der Entscheidung gesagt. Zur Erinnerung: Heidelberger Druckmaschinen habe im Corona-Geschäftsjahr 2020/21 zwar Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, aber dank Kostensenkungen und einem Jobabbau wieder bessere Ergebnisse erzielt. Monz wiederum sei "ein geeignetes Gesicht, um die strategische Neuaufstellung weiter voranzutreiben" und ein ausgewiesener Experte für Hochtechnologie und Innovation mit Kapitalmarkterfahrung, so Sonnenschein.An der Börse sei die Personalie auf Begeisterung gestoßen. Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen habe das höchste Niveau seit mehr als drei Jahren erreicht. Beim Blick auf den Chart falle der Widerstand bei 2,50 Euro auf. Sollte es der Aktie gelingen, diese Hürde nachhaltig zu überwinden, könnte es schnell in Richtung 3,00 Euro nach oben gehen. Anschließend wäre Platz bis zum Zehnjahreshoch bei gut 3,50 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,67 EUR +12,42% (11.11.2021, 14:20)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,65 EUR +12,29% (11.11.2021, 14:33)ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:DE0007314007