XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

2,87 EUR +0,35% (23.02.2018, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

2,874 EUR +0,81% (23.02.2018, 15:55)



ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (23.02.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF).Highlight in Q3 sei ein unerwartet starker Ordereingang gewesen: Trotz negativer Währungseffekte (ca. 24 Mio. EUR) sei dieser um +17% auf 678 Mio. gewachsen. Die Markterwartung von 610 Mio. EUR sei deutlich übertroffen worden. Nach neun Monaten habe der Orderrückgang auf -4% (FX adj. -2%) verkürzt werden können. In Q4 erwarte Maichl eine erneut hohe Dynamik (+14%), so dass im GJ ein stabiler Auftragseingang erreicht werden sollte.Nordamerika-Risiko reduziert: Vorteilhaft habe der erste Abschluss eines auf fünf Jahre ausgelegten Betreibermodells (Ordervolumen ca. 9 Mio. EUR) gewirkt. Weitere Kontrakte seien für Q4 avisiert. Regionaler Hauptwachstumsträger sei EMEA (+27%) gewesen. Das mit dem H1-Bericht noch als Risikofaktor eingestufte Nordamerikageschäft (H1: -10%) habe die Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Steuerreform (Q3: +17%) überwunden.Umsatzziel zu ambitioniert: Der Konzernumsatz sei in Q3 bzw. in 9M um jeweils -1% auf 603 Mio. EUR bzw. 1,66 Mrd. EUR gefallen. Bereinigt um negative Währungseffekte sei der Konzern um +3% bzw. +1% gewachsen. Im Gesamtjahr werde weiterhin ein stabiles Umsatzniveau angestrebt. Dies impliziere für das saisonal umsatzstärkste Q4 ein Wachstum von +3%, was angesichts negativer Währungseffekte, streikbedingter Umsatzausfälle und weniger Gebrauchtmaschinen ambitioniert erscheine. Maichl schätze nun für 2017/18 -3% (bisher: -2%). Währungsbereinigt halte er weiterhin das Vorjahresniveau für erreichbar.Margenziel realistisch. Das adj. EBITDA sei in Q3 um 8% auf 45 Mio. EUR gefallen und habe die Markterwartung (48 Mio. EUR) verfehlt. Die Marge habe sich auf 7,5% (VJ 8,0%) eingeengt. In 9M sei das adj. EBITDA infolge einer verbesserten Materialaufwandsquote und wegfallender Messekosten um +12% auf 105 Mio. EUR gewachsen. Die Marge habe 6,3% (VJ 5,6%) erreicht. Das unveränderte Jahresziel von 7,0 bis 7,5% (VJ 7,1%) dürfte mit 7,4% (bisher: 7,2%) erreicht werden. Aufgrund eines einmaligen Q3-Steuereffekts (-25 Mio. EUR, US-Steuerreform) senke Maichl die Schätzung für den Gewinn je Aktie auf 0,08 EUR (bisher 0,15 EUR).Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit einem unveränderten Kursziel (gleichgewichtet DCF/Peergroup) von 3,50 EUR. (Analyse vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: