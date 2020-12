XETRA-Aktienkurs Heidelberg Pharma-Aktie:

7,22 EUR +9,06% (15.12.2020, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs Heidelberg Pharma-Aktie:

7,36 EUR +7,60% (15.12.2020, 12:18)



ISIN Heidelberg Pharma-Aktie:

DE000A11QVV0



WKN Heidelberg Pharma-Aktie:

A11QVV



Ticker-Symbol Heidelberg Pharma-Aktie:

WL6



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Heidelberg Pharma-Aktie:

WLXMF



Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Amanitin-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom. Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.heidelberg-pharma.com/. (15.12.2020/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





LadenburgKulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) unter die Lupe.Die Heidelberg Pharma-Aktie gebe am Dienstag weiter ordentlich Gas. Seit dem Korrekturtief Ende Oktober habe sich der Titel mehr als verdoppeln können.Das deutsche Biotech-Unternehmens verfolge einen hochinnovativen Ansatz, was die Behandlung von Krebs angehe. Zudem würden Partner- und Lizenzdeals für viel Fantasie sorgen. Der Partner RedHill beispielsweise gebe auch im Kampf gegen Corona Gas.Nach der jüngsten Kursrally sei nun eine Verschnaufpause sehr wahrscheinlich. Die Heidelberg Pharma-Aktie sei ein interessante kleine Depotbeimischung, aber ganz klar sehr spekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2020)Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie: