HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement habe sich höhere Klimaziele gesetzt. Die CO2-Emissionen sollten bis 2030 auf 400 Kilogramm pro Tonne gesenkt werden, habe Unternehmenschef, Dominik von Achten, am Dienstag im Rahmen des Kapitalmarkttags in Heidelberg gesagt. Bislang habe HeidelbergCement einen Rückgang auf unter 500 Kilogramm in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr seien es noch 565 Tonnen gewesen, fast ein Viertel weniger als im Jahr 1990.Wachstumstreiber sollten dabei klimafreundlichere und wiederverwertete Baustoffe sein. Der DAX -Konzern wolle als erster Hersteller weltweit kohlenstoffdioxidfreien Zement und Beton in großen Mengen anbieten, habe der Manager gesagt. Die Nachfrage nach klimafreundlicheren Baustoffen werde auch getrieben durch die Regulierung des CO2-Ausstoßes. Auch könne man höhere Preise für nachhaltige Produkte verlangen, habe es geheißen."Wir treiben den Umbau von HeidelbergCement zum weltweit nachhaltigsten Unternehmen in unserer Branche vehement voran", habe von Achten gesagt. "Wir haben den Anspruch, die Geschwindigkeit, das Wissen, die Technologien und die Partner, den notwendigen Transformationsprozess in unserem Sektor anzuführen."Der Markt für schwere Baumaterialien sei ein attraktiver Sektor, habe von Achten gesagt. So gebe es in den Schlüsselmärkten Australien, Europa, Großbritannien und den USA große Infrastrukturprogramme. Auch die Nachfrage nach Wohnungen bleibe weiterhin stark.Die Aktie von HeidelbergCement trete derzeit allerdings auf der Stelle. Derzeit kämpfe sie mit der 38-Tage-Linie.Die HeidelbergCement-Aktie ist eine Halteposition - es gibt derzeit spannendere Werte an der Börse, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)