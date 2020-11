Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

53,08 EUR -0,90% (06.11.2020, 11:15)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (06.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2020 (kein EBT und Nettoergebnis veröffentlicht) sei ergebnisseitig deutlich besser als von dem Analysten und dem Markt erwartet ausgefallen. Allerdings hätten die ausgewiesenen Ergebnisanstiege ausschließlich aus einem verbesserten Preis-Kosten-Verhältnis (vor allem Kostensenkungsmaßnahmen) resultiert. Positiv werte der Analyst, dass HeidelbergCement in allen Bereichen/Regionen Ergebnissteigerungen (organisch) und Margenverbesserungen habe ausweisen können. Die Nettofinanzverschuldung (per 30.09.) habe im Quartalsverlauf deutlich reduziert werden können (impliziere starken freien Q3-Cashflow).Der neu veröffentlichte Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2020 (Anstieg des bereinigten EBITDA; zum Vergleich Q1-Q3 2020: +5% (organisch: +6%) y/y) sei recht unkonkret geblieben und weise keine eindeutige Tendenz für Q4 auf. Seit dem Kapitalmarkttag (Mitte September) bestehe mehr Klarheit hinsichtlich der Strategie des Baustoffkonzerns. HeidelbergCement sollte von den staatlichen Bauprojekten (zur konjunkturellen Überwindung der Covid-19-Pandemie) profitieren. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS 2020e: -10,74 (alt: -12,03) Euro; EPS 2021e: +6,67 (alt: +5,93) Euro).In Erwartung eines Gesamtertrages von über 10% lautet das Votum für die HeidelbergCement-Aktie nach wie vor "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 64,00 auf 66,00 Euro angehoben. (Analyse vom 06.11.2020)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:53,02 EUR -1,38% (06.11.2020, 11:01)