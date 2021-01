Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 54.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (21.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bausektor die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu halten.Der HeidelbergCement-Konzern habe beim Umsatz in den ersten neun Monaten 2020 einen Rückgang um 7,9% auf EUR 13,140 Mrd. verkraften müssen. Das Ergebnis des laufenden Geschäftes vor Abschreibungen habe hingegen um 4,6% auf EUR 2,731 Mrd. verbessert werden können. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebes sei um 8,4% auf EUR 1,715 Mrd. gewachsen. Der Vorstand habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 konkretisiert und erklärt: "Aufgrund der sehr starken Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2020 geht HeidelbergCement nun davon aus, im Gesamtjahr 2020 ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen über dem Vorjahr zu erzielen."Insgesamt komme die Baubranche bisher besser als viele andere Branchen durch die Corona-Pandemie, wenngleich die Firmen nach wie vor auch von den niedrigen Zinsen profitieren würden. 2021 könnten die Umsätze im Baugewerbe in Deutschland allerdings erstmals seit längerem real sinken. Die Unternehmen der Baubranche erachte Schwope weiterhin als angemessen bewertet und bestätige für den Sektor das Rating "neutral".Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft die HeidelbergCement-Aktie mit dem Votum "halten" ein. Das Kursziel laute EUR 56,00. (Analyse vom 21.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HeidelbergCement AG": Keine vorhanden.