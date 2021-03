3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (29.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) weiterhin zu kaufen.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement habe für 2020 trotz Covid-19 ein solides Zahlenwerk präsentiert und zeige sich angesichts einer regen Bautätigkeit auch für 2021 zuversichtlich.Bei dem von der gemeinnützigen internationalen Organisation CDP erstellten Unternehmensranking, welches das Engagement von Unternehmen bei Umwelt- und Klimaschutz bewerte, habe HeidelbergCement seine Bestnote das zweite Jahr in Folge behaupten können und sei mit seinen Anstrengungen zur Verringerung der Emissionen führend im Zementsektor. Im Rahmen der Standortmodernisierung entwickle HeidelbergCement Technologien zur Abscheidung und Wiederverwertung von CO2. Zuletzt habe man mit dem US Materialtechnologie-Unternehmen Fortera eine neuartige Technologie präsentiert, mit der die CO2-Emissionen pro Tonne voraussichtlich um 60% verringert werden könnten. HeidelbergCement wolle durch derartige Maßnahmen die spezifischen Netto CO2-Emissionen pro Tonne Zement bis 2025 gegenüber 1990 um 30% auf 525 kg (2020: 576 kg) reduzieren und bis 2050 CO2-neutralen Beton herstellen.HeidelbergCement sei global hervorragend positioniert und habe im Vorjahr 29% seiner Umsätze in "West- und Südeuropa", 27% in "Nordamerika", jeweils 17% in "Nord- und Osteuropa-Zentralasien" und in "Asien-Pazifik" sowie 10% in "Afrika-Östlicher Mittelmeerraum" erzielt.Der Umsatz sei im Jahr 2020 gegenüber 2019 auf vergleichbarer Basis um rund 5% auf EUR 17,6 Mrd. gesunken. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen habe sich um 6% auf EUR 3,7 Mrd. erhöht. Die Wertberichtigung von Geschäfts- oder Firmenwerten und anderen langfristigen Vermögenswerten im Zuge der Covid-19 bedingten Neubewertung des Vermögensportfolios habe letztendlich zu einem Verlust in Höhe von EUR 3,7 Mrd. geführt. Ohne Sondereffekte hätte ein Gewinn in Höhe von EUR 1,4 Mrd. (+8% im Jahresvergleich) zu Buche gestanden. Der operative Cashflow habe sich um EUR 370 Mio. auf EUR 3,1 Mrd. erhöht. Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle eine Dividende von EUR 2,20 je Aktie (2019: EUR 0,60) gezahlt werden, was einer Ausschüttungsquote von 32% entspreche.Die Rückgänge hätten sich angesichts der Pandemie in Grenzen gehalten. Der Zement- und Klinkerabsatz sei im Jahresvergleich um 3% auf 122 Mio. Tonnen gesunken. Die Zuschlagstofflieferungen hätten mit 296 Mio. Tonnen ebenfalls einen Rückgang um 3% verzeichnet. Die Transportbetonlieferungen hätten sich um 7% auf 47 Mio. Kubikmeter verringert und Asphalt sei mit 11 Mio. Tonnen um 3% weniger ausgeliefert worden.Die Nettofinanzschulden hätten im Jahr 2020 gegenüber 2019 um EUR 1,5 Mrd. auf EUR 6,9 Mrd. verringert werden können. Damit liege der Verschuldungsgrad bei 1,86x und somit innerhalb des Zielkorridors zwischen 1,5x und 2,0x.HeidelbergCement sei als Baustoffunternehmen zweifelsohne stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Angesichts des drastischen Pandemie bedingten Einbruchs der Wirtschaft im Vorjahr hätten sich die Auswirkungen auf das Ergebnis von HeidelbergCement in Grenzen gehalten. Dies liege vor allem an der ungebremsten Bautätigkeit im öffentlichen wie auch im privaten Bereich, welche die Nachfrage nach Baustoffen hochgehalten habe. Auch dieses Jahr sehe Alber diese durch groß angelegte staatliche Konjunkturpakete gut unterstützt. Mittel- bis langfristig würden der Nachfrageseite die anhaltend günstigen Finanzierungsbedingungen dank expansiver Geldpolitik zugutekommen.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die HeidelbergCement-Aktie und hebt das Kursziel von EUR 77,00 auf EUR 89,70 an. Dieses basiere auf einem DCF-Modell, beruhend auf Konsensus-Schätzungen. (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: