Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (14.01.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) nach wie vor zu kaufen.Nach einem insgesamt recht guten Geschäftsverlauf im abgelaufenen Jahr mit einer starken Nachfrage im privaten Wohnungsbau aber auch im Bereich Infrastruktur blicke HeidelbergCement auch dem Jahr 2022 mit Zuversicht entgegen. Dafür spreche die weiterhin robuste Baukonjunktur im Lichte der nachhaltig attraktiven Finanzierungsbedingungen. Die expansive Geldpolitik schaffe nach wie vor günstige Rahmenbedingungen für Investitionen. Wohl dosierte Zinsanhebungen in den USA sollten hier nicht gravierend stören.Zuletzt habe man sich allerdings mit erheblichen Mehrbelastungen durch die gestiegenen Energiepreise konfrontiert gesehen. Diese hätten im dritten Quartal zusammen mit der höheren Vergleichsbasis zum Q3/2020 letztendlich auch eine flachere Ergebnisentwicklung bewirkt. Immerhin wolle man die Kosteninflation mit dem neu aufgelegten "Business Excellence Programm" um mindestens EUR 500 Mio. kompensieren.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 73,60 nach zuvor EUR 75,90 für die HeidelbergCement-Aktie. Dieses basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der HeidelbergCement-Aktie berücksichtige in puncto EV/EBIT-Verhältnis sowie Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Jahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 30%, welcher den Analysten der RBI aus der historischen Beobachtung heraus als gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 14.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.