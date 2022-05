Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (19.05.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Baustoffkonzern HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) hat im Auftaktquartal einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen sei von Januar bis März trotz eines Umsatzanstiegs um 11,8 Prozent auf 4,4 Mrd. Euro um gut ein Viertel auf 145 Mio. Euro abgesackt, wie der Konzern mitgeteilt habe. Schuld seien die deutlich gestiegenen Kosten für Energie und Transport - diese hätten nur teilweise durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden können.Trotz des schwierigen Umfelds halte HeidelbergCement an seinem optimistischen Ausblick fest. Der Umsatz solle deutlich steigen, das operative Ergebnis leicht zulegen. Auch wenn die Unsicherheiten in Bezug auf Energie- und Rohstoffverfügbarkeit sowie -kosten weiter hoch blieben, sehe das Unternehmen nach wie vor eine gute Nachfrage nach seinen Produkten in allen Regionen, so der Konzern zur Begründung.Die Börse scheine dem Braten nicht so recht zu trauen. Für die Aktie sei es nach Bekanntgabe der Zahlen deutlich abwärts gegangen. Auch bei Analysten mache sich angesichts der Preis- und Kostentrends des Konzerns sowie der im Vergleich zu den Wettbewerbern wenig berauschenden Leistung im ersten Quartal Skepsis bezüglich der Prognose breit. So habe etwa der Zementkonzern Holcim dank Preiserhöhungen seinen Umsatz von Januar bis März um ein Fünftel auf 6,44 Mrd. Franken gesteigert und den bereinigten operativen Gewinn um 16,3 Prozent auf 614 Mio. Franken verbessert - beides Rekordwerte. Charttechnisch werde es damit brenzlig: Die Aktie habe ihren zuvor gestarteten Erholungsversuch abgebrochen und drohe nun unter die Marke von 50 Euro abzurutschen. Falle der Support, seien weitere Verluste wohl vorprogrammiert. Denn auf der Suche nach der nächsten, wirklich ernst zu nehmenden Unterstützung werde man dann erst wieder im Bereich um 40 Euro fündig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: