59,90 EUR -3,91% (27.01.2021, 13:53)



59,96 EUR -3,20% (27.01.2021, 13:38)



DE0006047004



604700



HEI



HLBZF



HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol Deutschland: HEI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 54.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (27.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol Deutschland: HEI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Die HeidelbergCement-Aktie habe das Vorkrisenniveau bereits übertroffen. Das Papier habe seit Jahresbeginn aber über 10% verloren. Sei das die Chance für den Einstieg oder drohe Schlimmeres?Die HeidelbergCement-Aktie habe im letzten Jahr zwar nicht mit der Kursentwicklung von Tesla und Co mithalten können. Die Entwicklung sei aber vom Tief im März 2020 bis zum Mehrmonatshoch bei 69,66 Euro mit 140% trotzdem ansehnlich. Anschließend habe die HeidelbergCement-Aktie von diesem Hoch zum Jahreswechsel den Rückwärtsgang eingelegt und sei in den nachfolgenden Wochen um 13% gefallen.Aus technischer Sicht sei dieser Kursrückgang jedoch nicht problematisch. Im Gegenteil, kurzfristige Rücksetzer seien an der Börse normal und auch notwendig, damit die Kurse im gesunden Maße mittelfristig weiter stiegen könnten und nicht überhitzen würden.Die HeidelbergCement-Aktie habe die Krise hinter sich gelassen. Neueinsteiger könnten die aktuelle Schwächephase nutzen, um sie im Bereich der 60-Euro-Marke einzusammeln. Investierte Anleger könnten bei Bedarf aufstocken und sollten die Gewinne laufen lassen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link