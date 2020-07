XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (28.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Bereits Mitte Juli habr HeidelbergCement starke vorläufige Zahlen gemeldet. In dieser Woche würden die endgültigen Zahlen folgen und diese könnten neue Impulse liefern.Die Übernahme des Chefsessels im Februar habe sich CEO Dominik von Achten wahrscheinlich anders vorgestellt - kaum im Amt, habe die Corona-Krise die Hoffnung auf gute Geschäfte zerstört, die er noch Mitte Februar bei der Bekanntgabe der 2019er-Eckdaten in Aussicht gestellt habe. Damals sei das Coronavirus v.a. ein Problem in China und Teilen Asiens gewesen, bevor es sich dann zuerst in Europa und anschließend in Amerika rasant ausgebreitet habe.Den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 habe von Achten Mitte März zurückgezogen, als schon klar gewesen sei, dass sich das Coronavirus schneller ausgebreitet habe als noch Mitte Februar gedacht. Anfang Juni auf der Online-Hauptversammlung habe von Achten keine neuen Ziele für das laufende Jahr ausgegeben. Die Krise werde allerdings im laufenden Jahr deutliche Spuren bei Umsatz und Ergebnis hinterlassen, habe er eingeräumt. Ursprünglich habe HeidelbergCement 2020 Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr leicht steigern wollen. Mitte September wolle der Vorstand seine neue Strategie vorstellen.Das Unternehmen sei robust in die Corona-Krise gegangen, betone von Achten. Um gut hindurch zu kommen, brauche HeidelbergCement weiterhin eine gute Situation bei den Barmitteln. So wolle das Unternehmen 1 Mrd. Euro sparen. Dazu beitragen sollten z.B. geringere Personalaufwendungen, freiwillige Kürzungen der Management-Gehälter, die Beschränkung von Investitionen sowie geringere Steuerzahlungen. Das Unternehmen habe das neue Sparprogramm wegen der Corona-Krise Ende Februar aufgesetzt. Und die Einsparungen würden laut HeidelbergCement bereits Wirkung zeigen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: