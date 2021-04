Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

80,52 EUR +0,32% (16.04.2021, 12:18)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

80,58 EUR +2,08% (16.04.2021, 12:01)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (16.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).HeidelbergCement habe gestern Abend (nachbörslich (Xetra-Handel)) unplanmäßig Eckdaten für das erste Quartal 2021 bekannt gegeben, die ergebnisseitig deutlich über den Niveaus von Q1 2020 und Q1 2019 sowie den (Markt-)Erwartungen gelegen hätten (u.a. Umsatz: 3,96 (Vj.: 3,93; Q1 2019: 4,24; Analysten-Prognose: 4,01; Marktkonsens: 3,87) Mrd. Euro; operatives EBITDA: 539 (Vj.: 405; Q1 2019: 392; Analysten-Prognose: 525; Marktkonsens: 436) Mio. Euro; operatives Ergebnis: 223 (Vj.: 59; Q1 2019: 56; Analysten-Prognose: 214; Marktkonsens: 92) Mio. Euro). Dabei sei zu berücksichtigen, dass das Q1 2020 bereits durch die Covid-19-Pandemie (ab Mitte März) beeinträchtigt gewesen sei und in Q1 2019 die Energiekosten teilweise höher gelegen hätten. Nichtsdestotrotz sei dem Baustoffkonzern ergebnisseitig ein starker Jahresauftakt 2021 zu konstatieren.Bezüglich des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2021 (auf organischer Basis leichte Anstiege (bedeutet gemäß Unternehmensdefinition Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich) beim Umsatz, operativem EBITDA und operativem Ergebnis) habe sich HeidelbergCement im Rahmen der Q1-Eckdaten nicht geäußert. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich erhöht (u.a. EPS 2021e: 7,12 (alt: 6,96) Euro; EPS 2022e: 7,67 (alt: 7,63) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die HeidelbergCement-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 81,00 auf 82,00 Euro angehoben. (Analyse vom 16.04.2021)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: