ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (24.09.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Ehrgeizige Ziele - AktienanalyseDer Baustoffkonzern HeidelbergCement hat ehrgeizige Ziele: Bis 2025 soll die operative Rendite vor Abschreibungen um 300 Basispunkte auf 22 Prozent steigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) werde dann klar über acht Prozent liegen, so CEO Dominik von Achten vergangene Woche auf dem Kapitalmarkttag des DAX-Konzerns. Mit Blick auf das laufende Jahr habe der Vorstandschef erklärt, der Konzern sei dank Einsparungen und stabiler Preise sehr gut ins dritte Quartal gestartet. "Unser Ergebnis im Juli und August lag deutlich über den jeweiligen Vorjahresmonaten." Gleichzeitig habe von Achten jedoch betont, dass das Umfeld in der Bauwirtschaft weiter hochvolatil bleibe.Eine gewisse Portion Vorsicht bei Neuinvestments in die HeidelbergCement-Aktie kann daher trotz der wieder besseren Aussichten sicher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:50,46 EUR -0,28% (24.09.2020, 12:24)Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:50,46 EUR +0,76% (24.09.2020, 12:36)