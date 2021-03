Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

74,58 EUR +0,32% (25.03.2021, 12:13)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

74,56 EUR -0,08% (25.03.2021, 12:06)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (25.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Dividende soll steigen, zuversichtlicher Ausblick - AktienanalyseDer Baustoffkonzern HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) hat vergangene Woche seine endgültigen Zahlen für 2020 vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Bilanz selbst habe wenig Neues enthalten. Wie bereits bekannt habe das DAX-Unternehmen das bereinigte EBITDA dank seines Sparkurses um rund sechs Prozent auf 3,7 Mrd. Euro steigern können, habe wegen hoher Abschreibungen auf "Altlasten" unter dem Strich aber einen Fehlbetrag von 2,1 Mrd. Euro ausweisen können. Die Erlöse seien auf vergleichbarer Basis um fünf Prozent auf 17,6 Mrd. Euro geschrumpft.Was neu gewesen sei: HeidelbergCement wolle wieder deutlich mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Die Dividende solle auf 2,20 Euro je Aktie steigen - fünf Prozent mehr als noch für 2018. "Wir sehen die Corona-Krise finanztechnisch beendet", so Finanzchef Lorenz Näger. Oben drauf habe es einen zuversichtlichen Ausblick gegeben. Zwar seien steigende Kosten für Rohstoffe, sekundäre zementartige Materialien und Energie zu erwarten, so Unternehmenschef Dominik von Achten. Angesichts der teils großen Infrastrukturprogramme in vielen Ländern und der anhaltend guten Konjunktur im privaten Wohnungsbau gehe der Firmenlenker jedoch davon aus, sowohl den Umsatz als auch das EBITDA 2021 in einem niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern zu können.Der Start ins neue Jahr sei jedenfalls schon mal geglückt. "Für das erste Quartal bin ich trotz der Delle im Februar wegen des Wintereinbruchs in den USA und Europa optimistisch", habe der Konzernchef der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: