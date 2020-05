Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (07.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der Baustoffhersteller HeidelbergCement habe die Corona-Krise im Auftaktquartal zu spüren bekommen. Der Umsatz sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 3,93 Milliarden Euro zurückgegangen, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Heidelberg mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt mit etwas mehr gerechnet. HeidelbergCement habe dies neben einem geringeren Absatz vor allem mit einem Rückgang aus dem Handelsgeschäft begründet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe in den ersten drei Monaten hingen um drei Prozent auf 405 Millionen Euro zugelegt.HeidelbergCement habe wegen der Corona-Krise Ende Februar ein neues Sparprogramm aufgesetzt. Etwa mit weniger Personalaufwendungen, freiwilligen Gehaltskürzungen des Managements, Beschränkungen von Investitionen sowie geringerer Steuerzahlungen wolle das Unternehmen die Ausgaben um eine Milliarde Euro senken. Zudem wolle HeidelbergCement weniger an die Aktionäre ausschütten. Vorstand und Aufsichtsrat würden der Hauptversammlung eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen wollen. Ursprünglich habe der Dividendenvorschlag 2,20 Euro pro Aktie betragen.Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement habe kommentiert: "HeidelbergCement ist gut in das Jahr 2020 gestartet. Bis Mitte März war die weltweite Bautätigkeit von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nur wenig beeinträchtigt, so konnten wir unser Ergebnis gegenüber dem Vorjahr sogar noch steigern. Wir haben schnell und umfassend bereits ab Mitte Februar Maßnahmen getroffen, die in der gegebenen Situation notwendig waren Mit COPE haben wir Ende Februar konzernweit einen umfassenden Aktionsplan gestartet, der den Fokus auf Kosteneinsparungen und auf die Erhaltung unserer hohen Liquidität legt. Hierzu gehören unter anderem die Minimierung aller nicht-wesentlichen Ausgaben, die Reduktion von Personalaufwendungen, freiwillige Gehaltskürzungen des Managements, die Beschränkungen von Investitionen sowie geringere Steuerzahlungen. Unser Ziel ist es, mit diesen Maßnahmen 1 Milliarden Euro an Ausgaben einzusparen.""Der gute Jahresauftakt zeigt, dass HeidelbergCement auch für schwierige Zeiten sehr gut aufgestellt ist. Wenn die Konjunktur wieder anfährt und sich die Bautätigkeit in unseren Märkten wieder normalisiert, haben wir unverändert gute, vielleicht sogar bessere Perspektiven, nachhaltig und profitabel zu wachsen", so von Achten weiter.Anleger können beim derzeit günstig bewerteten Baukonzern weiter zugreifen, so Marion Schlegel. Auch im Buffett-Depot spekuliert "Der Aktionär" auf eine Erholung der HeidelbergCement-Aktie. (Analyse vom 07.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link