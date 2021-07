Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (07.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Seit dem Hoch im April sei es ruhig geworden um die HeidelbergCement-Aktie. Nach der wochenlangen Konsolidierung sende das Papier des Baustoffeherstellers am Mittwoch allerdings ein deutliches Lebenszeichen. Mit einem Kurssprung von knapp 5% führe der Titel den DAX im freundlichen Marktumfeld klar an.Die HeidelbergCementAktie gehöre nicht gerade zu den außergewöhnlichen deutschen Standardwerten. Während der DAX sich im Bereich seines Allzeithochs bewege, liege der Titel des Zementkonzerns noch ein ganzes Stück unter seinem 2007 erreichten Höchststand. Die Zahlen für das zweite Quartal könnten jedoch dem Papier neuen Schub verleihen, meine nun Analyst Gregor Kuglitsch von der Schweizer Großbank UBS. Der Experte habe das Kursziel von 86 auf 90 Euro erhöht und empfehle das Papier weiter zum Kauf.Die Preisentwicklung dürfte im zweiten Quartal besser als erwartet gewesen sein, habe der Analyst geschrieben. Entsprechend sollte der operative Gewinn im Vorjahresvergleich um 26% deutlich geklettert sein.Auch für das zweite Halbjahr sei Kuglitsch optimistisch. Ganz so schwunghaft wie das anstehende Quartalszahlenwerk dürfte es im dritten Quartal zwar nicht mehr gelaufen sein. Dafür sei die Vergleichsbasis zu hoch und der Kostendruck werde zunehmen. Es dürfte HeidelbergCement jedoch gelingen, die Kosten in Form steigender Preise aufzufangen. Dafür spreche die Preisanhebung durch den mexikanischen Wettbewerber Cemex.Ein mögliches Ende der Corona-Krise sollte der Baubranche Auftrieb verleihen. Das könnte auch die Geschäfte von HeidelbergCement antreiben. Auch wenn das CO2-Problem bleibe, sollten angesichts der Bewertung höhere Kurse möglich sein. "Der Aktionär" setze auf dieses Szenario, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)