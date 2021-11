Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (04.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.HeidelbergCement habe am Donnerstag wie viele andere Unternehmen auch Einblick in seine Bücher gewährt. Angesichts der hohen Energiepreise habe der DAX-Konzern aber einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Das komme an der Börse nicht gut an, im frühen Handel gehöre HeidelbergCement zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex.Der bereinigte Gewinn nach Steuern, Zinsen und Abschreibungen - das sogenannte RCOBD - sei im Jahresvergleich wegen der hohen Energiepreise um 11% auf 1,12 Mrd. Euro zurückgegangen. Der Umsatz sei allerdings dank einer weiterhin guten Nachfrage um 4% auf gut 5 Mrd. Euro gestiegen. Einen Gewinn nach Steuern habe das Unternehmen nicht ausgewiesen. Während HeidelbergCement im Gesamtjahr weiterhin mit einem starken Anstieg des operativen Gewinns rechne, gehe das Unternehmen nun von einer deutlich besseren Kapitaleffizienz (ROIC) und dynamischen Verschuldungsgrad aus.Die Zahlen kämen an der Börse nicht gut an. In den kommenden Jahren habet HeidelbergCement zudem die große Herausforderung zu bewältigen, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Das werde viel Geld kosten und könnte das Wachstum beeinträchtigen. Auch das Chartbild bleibe verhalten. Es gebe derzeit attraktivere Werte im DAX, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: