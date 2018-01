ISIN HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (26.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) sind die Herstellung und der Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Beides seien elementare Rohstoffe für die Herstellung von Beton. Die Produktion von Transportbeton, die Herstellung von Asphalt und weitere Dienstleistungen wie der Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg würden die Angebotspalette ergänzen. Durch die Übernahme des Wettbewerbers Italcementi sei HeidelbergCement zum weltweit führenden Hersteller von Zuschlagstoffen und zur Nummer 2 bei Zement aufgestiegen. Zudem sei das Unternehmen nun die globale Nummer 3 bei Transportbeton und habe seine Aktivitäten im internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.Für 2017 rechne der Vorstand mit gestiegenen Absätzen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Umsatz (2016: 15,2 Mrd. Euro) und Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (2016: 2,0 Mrd. Euro) sollten moderat zulegen, während beim Jahresüberschuss vor Einmaleffekten eine deutliche Verbesserung erwartet werde. Durch die Neubewertung latenter Steuerforderungen auf Verlust- und Zinsvorträge im Zusammenhang mit der Steuerreform in den USA erwarte der Vorstand einen negativen bilanziellen Effekt von insgesamt etwa 200 Mio. Euro, der zu einer entsprechenden Belastung des Jahresüberschusses in 2017 führe. Auf das Ergebnis vor Steuern oder den Cashflow habe die Belastung jedoch keinen Einfluss. Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 sowie den Ausblick auf 2018 werde HeidelbergCement am 20. Februar 2018 veröffentlichen.Die Analysten würden HeidelbergCement gut positioniert sehen, um von dem steigenden Infrastrukturbedarf (Ausbau und Instandhaltung) und dem generell positiven Umfeld für die Baubranche in den Kernmärkten Nordamerika und Europa zu profitieren. Ein Beispiel sei der Wohnungsbau, bedingt durch die hohe Wohnraumnachfrage in Großstädten und Ballungsgebieten. So seien 2017 im Wohnungsbau in den USA sowohl die Zahl der begonnenen Neubauten als auch die Zahl der Baugenehmigungen auf den höchsten Stand seit zehn Jahren geklettert. Weitere positive Impulse könnten von umfangreichen Infrastruktur-Maßnahmen ausgehen, die US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf angekündigt habe.Bei der Integration von Italcementi sei HeidelbergCement nach Einschätzung der Analysten auf einem guten Weg, die Synergieziele seien bereits mehrfach erhöht worden (aktuelles Ziel: 470 Mio. Euro). Anfang Januar 2018 habe Italcementi den Kauf des Zement- und Betongeschäfts von Cementir Italia abgeschlossen. Damit sei die Aufstellung in Italien deutlich gestärkt worden, mit der das Unternehmen an einer Erholung der Wirtschaft in den südeuropäischen Ländern partizipieren könne. Zugleich sollten durch die Übernahme bis 2020 mindestens 25 Mio. Euro an jährlichen Kostensynergien erreicht werden.