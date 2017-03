Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



Mit einem Gesamtumsatz von 13,5 Mrd. EUR im Jahr 2015 gehört die HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. In mehr als 40 Ländern steht die HeidelbergCement AG für Kompetenz und Qualität. 45.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an rund 2.380 Standorten sorgen tagtäglich dafür, dass der Slogan "for better building" mit Leben gefüllt wird.



Die Kernaktivitäten der HeidelbergCement AG umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für die Herstellung von Beton. Die Produktpalette der HeidelbergCement AG wird maßgeblich durch die nachgelagerte Aktivitäten Transportbeton und Asphalt ergänzt. Darüber hinaus bietet HeidelbergCement Dienstleistungen an, wie den weltweiten Handel mit Zement und Kohle über den Seeweg. (17.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) fest.Der Bericht für 2016 habe die operativen Eckdaten von Mitte Februar bestätigt, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Die selbstgesteckten Ziele für 2016 habe HeidelbergCement nur teilweise erreicht. Das erstmals veröffentlichte Nettoergebnis für Q4 (121 (Vj: 172) Mio. Euro) habe die Analysten-Prognose nicht erreicht. Hingegen habe der Dividendenvorschlag für 2016 (1,60 (Vj.: 1,30) Euro je Aktie) über der Erwartung gelegen. Der Ausblick für 2017 sei etwas optimistischer als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Zugleich nähere sich das Unternehmen damit seinen Mittelfristzielen an. Der Analyst habe deswegen seine Prognosen angehoben. Milliardenschwere Infrastrukturprojekte in den USA und Asien stünden aus.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die HeidelbergCement-Aktie. Das Kursziel werde unverändert bei 99,00 Euro gesehen. (Analyse vom 17.03.2017)XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:88,44 EUR -0,46% (17.03.2017, 12:24)