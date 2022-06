Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis komme weiter nicht in Schwung, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Wenn Länder einander nicht mehr vertrauen, was Anleihen und Währungen angeht, wird Gold zum ultimativen Reserve-Asset", habe Einhorn von Greenlight auf der 2022 Sohn Investment Conference gesagt. "Und ich sage Gold und nicht Krypto, weil Gold bereits als weltweit akzeptiertes Zentralbank-Reservemittel anerkannt ist." Der prozentuale Anteil von Gold an den Gesamtreserven sei nach wie vor erschreckend niedrig. "Die Frage ist, ob es genug Gold gibt, um die Währungsreserven zu decken. Die Antwort ist, dass der Goldpreis steigen muss, vielleicht sogar viel höher."Auch die hohe Inflation bereite Einhorn Sorgen. "Für mich bedeutet das, dass die Inflation nicht so schnell verschwinden wird", habe Einhorn gesagt. "Die FED hat nicht wirklich die Instrumente, um die Inflation zu stoppen. Das heißt aber nicht, dass sie nichts tun kann. Sie wird tun, was sie kann, und vielleicht klappt es ja, aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr erfahren. Sie kann die Zinsen ein paar Mal anheben und die Bilanz ein wenig reduzieren. Aber im nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich auf den Boden der Tatsachen stoßen." Wenn die Zinssätze drei oder vielleicht vier Prozent überschreiten würden, werde die Inflation zurückgehen, oder die FED werde erkennen, dass sie keine Kugeln mehr habe und vor der Inflation kapitulieren. "Sie kann einfach nicht viel mehr tun, weil sie zweifellos sicherstellen muss, dass das Finanzministerium sich selbst finanzieren kann. Wenn die FED zwischen der Inflationsbekämpfung und der Unterstützung des Schatzamtes wählen muss, muss sie sich meiner Meinung nach für das Schatzamt entscheiden. Manche kritisieren die FED dafür, dass sie in einem Abschwung die Geldpolitik strafft. Warten Sie nur, bis sie aufgrund eines Inflationsschubs gezwungen ist, die Geldpolitik zu lockern, um das Schatzamt zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt ist es am besten, etwas Gold zu haben." (10.06.2022/ac/a/m)