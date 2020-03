Wie Dalio gegenüber der "Financial Times" erklärt habe, sei die aktuelle Performance seines Fonds besonders unbefriedigend. Rückblickend hätte man mehr Risiko rausnehmen sollen, habe der Multimilliardär zugegeben. Dalios wichtigster Fonds, der Pure Alpha Fund II, habe seit Anfang März bis Mitte vergangener Woche rund 13 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresanfang sollten es sogar schon 20 Prozent sein und das obwohl der Fonds eigentlich darauf ausgelegt sei, sich antizyklisch zum Gesamtmarkt zu entwickeln.



Wie aus einer Analyse von Bloomberg hervorgehe, sei Dalio dabei eine Reihe von Short-Wetten gegenüber europäischen Unternehmen eingegangen. Nach Frankreich befinde sich Deutschland demnach an zweiter Stelle.



Dazu würden eine Wette über eine Milliarde Dollar gegen das deutsche Softwareunternehmen SAP und eine Wette in Höhe von 715 Millionen Dollar gegen den Halbleiterausrüster ASML Holding NV gehören. Der Wert dieser Positionen habe in den letzten Wochen deutlich an Wert hinzugewonnen.



Dalio habe noch am Montag die Entscheidung des Fed stark kritisiert. Die US-Notenbank habe wegen der sich zuspitzenden Lage an den Börsen den Leitzins außerplanmäßig auf fast null gesenkt. Wirkung habe dies jedoch kaum gezeigt, denn die Aktienmärkte seien am Montag weiter ins Bodenlose gerauscht.



Noch im Februar habe der Fondsmanager erklärt, dass das Virus nur eine temporäre Sache sei und er sich mehr Sorgen um einen zyklischen Abschwung der Wirtschaft mache. (17.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte befinden sich weiter im Sinkflug, so Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) könne seine Gewinne vom frühen Handel nicht halten und sei erneut in den roten Bereich gerutscht. Keiner könne aktuell sagen, wann und wo der Boden erreicht sei. Der weltgrößte Hedgefonds Bridgewater Associates sei nach wie vor pessimistisch eingestellt und setze auf fallende Kurse bei europäischen Unternehmen."Cash is trash", mit dieser Aussage habe Hedgefonds-Legende Ray Dalio zuletzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos für Aufmerksamkeit gesorgt. Kaum jemand habe wohl geahnt, dass es nur wenige Wochen später heißen würde: "Cash is king".