Tradegate-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

3,00 Euro +3,45% (24.07.2018, 16:20)



NYSE-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

USD 3,49 +2,95% (24.07.2018, 17:12)



ISIN Hecla Mining-Aktie:

US4227041062



WKN Hecla Mining-Aktie:

854693



Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie Deutschland:

HCL



NYSE-Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie:

HL



Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d’Alene, Idaho. (24.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse des Analysten John Bridges von J.P. Morgan Securities:Aktienanalyst John Bridges vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities rät Anlegern laut einer aktuellen Aktienanalyse zu einer Übergewichtung der Aktien des kanadischen Goldproduzenten Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL).Hecla Mining Co. habe mit der Übernahme von Klondex Mines in Nevada das Exposure zu der wahrscheinlich weltweit besten Investmentregion im Ressourcen-Segment vergrößert.Dank der Akquisition könnte Hecla Mining seine Bonitätseinstufung verbessern, so die Einschätzung des Analysten John Bridges.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities nehmen in ihrer Hecla Mining-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "overweight"-Rating wieder auf und veranschlagen ein Kursziel von 5,50 USD.Börsenplätze Hecla Mining-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:2,99 Euro +3,82% (24.07.2018, 16:56)