Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

40,00 EUR -2,20% (07.08.2020, 08:56)



Xetra-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

40,50 EUR (06.08.2020)



ISIN Hawesko-Aktie:

DE0006042708



WKN Hawesko-Aktie:

604270



Ticker-Symbol Hawesko-Aktie:

HAW



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Erst im Mai dieses Jahres haben wir an dieser Stelle den Hamburger Weinhändler HAWESKO Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) besprochen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Neben einer (noch bevorstehenden) Dividendenzahlung von 1,75 Euro je Aktie (die virtuelle HV finde am 20. August statt) spreche das krisenfeste Geschäftsmodell für ein Investment in die Aktie. Die jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen würden die Analysten in dieser Einschätzung bestätigen.Im ersten Halbjahr 2020 habe das Unternehmen gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum einen Umsatzzuwachs von 8,5% auf 277,6 Mio. Euro vermelden können. Das operative Ergebnis (EBIT) des Konzerns habe in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um rund 50% höher bei ca. 13,1 Mio. Euro gelegen. Auch wenn Hawesko aufgrund der weiterhin schwer einschätzbaren Entwicklung der Corona-Pandemie keine Prognose für das Gesamtjahr 2020 abgeben möchte, zeichne sich schon jetzt ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr ab.Der Aktienkurs habe sich seit der Erstbesprechung bei 33,40 Euro bereits gut entwickelt, aktuell würden Notierungen von 41 Euro aufgerufen. Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung und der geplanten Dividendenzahlung von 1,75 Euro je Aktie spreche nach Einschätzung der Experten nichts für einen Verkauf der Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link