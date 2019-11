Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



33,50 EUR +0,30% (13.11.2019, 12:47)



33,60 EUR +0,90% (13.11.2019, 10:06)



DE0006042708



604270



HAW



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte sie - in ihren drei Vertriebskanälen Omni-Channel (Jacques' Wein-Depot), B2B (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Digital (insbesondere HAWESKO und Vinos) - rund 954 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (13.11.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW).Das laufende Geschäftsjahr 2019 sei bei der Hawesko Holding AG bisher durch einen deutlichen Umsatzanstieg gekennzeichnet, wobei der Großteil aus der Übernahme von Wein & Co. in Österreich stamme. Allerdings bringe die Akquisition derzeit noch Restrukturierungsaufwendungen mit sich. Im Gesamtjahr dürfte bei Wein & Co. durch Kostensenkungen aber zumindest ein positives EBITDA erwirtschaftet werden. Auf mittlere Sicht rechne der Analyst auch bei Wein & Co. mit einer respektablen Marge von rund 5 Prozent.Probleme habe im bisherigen Jahresverlauf auch der Umzug des Großhandelslagers im B2B-Bereich nach Worms bereitet. Daraus hätten im Neunmonatszeitraum deutliche Belastungen resultiert, im vierten Quartal rechne das Management aber mit positiven Effekten. Auch die Schwierigkeiten im Hinblick auf die Auslieferungen seien nun abgestellt, diese würden nun wieder taggleich erfolgen. In Zukunft ermögliche das neue Lager Einsparungen bei der Transportlogistik. Nach dem Umzug eröffne es aber auch noch zusätzliche Wachstumschancen. So engagiere sich Hawesko im Bereich der hochwertigen Spirituosen. Dieses Feld könnte sich in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Umsatzträger entwickeln.Unverändert positiv werte der Analyst die getätigten kleineren Akquisitionen, auch wenn dort zunächst noch Verluste entstünden. Das Wachstum von WirWinzer bestätige, dass sich Hawesko auch hier auf dem richtigen Weg befinde. Auch der Test neuer Konzepte ermögliche mit einem geringen Aufwand die etwaige Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten. Daneben treibe das Management die Digitalisierung im Konzern weiter voran, um langfristig bessere Margen erwirtschaften zu können.Bei einem geschätzten Ergebnis je Aktie von 2,20 Euro für 2020 ergebe sich aktuell ein KGV von 15,2, das damit deutlich unterhalb des entsprechenden derzeitigen KGVs der Peer-Group Getränke/Tabak von 18,7 liege. Bei einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples errechne sich bei geschätzten 33,0 Mio. Euro für 2020 ein Faktor von 9,1, der sich ebenfalls merklich unter dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten "Valuation Monitor Q3 2019" publizierten entsprechenden Multiple von 13,6 für Hawesko bewege.Auf dem aktuellen Kursniveau biete die Hawesko-Aktie eine sehr attraktive Dividendenrendite von knapp 4 Prozent. Dabei positioniere sich das Unternehmen unverändert als verlässlicher und attraktiver Dividendenzahler. In den kommenden Jahren rechne der Analyst nach der Integration von Wein & Co. mit deutlichen Fortschritten in der Profitabilität. Auf mittlere Sicht gehe er von einer EBIT-Marge aus, die sich in Richtung 7 Prozent bewege.Das gedrückte Kursniveau sieht Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, nach wie vor als gute Einstiegschance - entsprechend bekräftigt er seine Empfehlung, die Hawesko-Aktie zu kaufen, nimmt jedoch auf Basis seiner reduzierten Schätzungen sein Kursziel von 52,00 auf 48,00 Euro zurück. (Analyse vom 13.11.2019)