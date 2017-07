Zudem werden in dem Reflexionspapier die grundlegenden Merkmale des EU-Haushalts dargestellt sowie die wichtigsten Tendenzen und Entwicklungen in wichtigen Politikbereichen wie Kohäsion und Landwirtschaft beleuchtet. Überdies geht das Reflexionspapier auf übergeordnete Aspekte wie den Mehrwert der EU-Finanzierung oder die Verknüpfung zwischen EU-Finanzierung und Strukturreformen in den Mitgliedstaaten ein.



Die Kommissarin für Regionalpolitik, Corina Crețu, sagte hierzu: "Es ist an der Zeit, dass wir den EU-Haushalt auf neue Füße stellen. Machen wir ihn einfacher und flexibler und denken wir mit Ehrgeiz und Einfallsreichtum darüber nach, wie wir ihn zu einem wirkungsvollen Instrument machen können, das uns dabei hilft, schneller zu wachsen, immer enger zusammenzuwachsen und niemanden in dieser globalisierten Wirtschaft außen vor zu lassen."



Hintergrund



Der durch das Weißbuch angestoßene und auf einer Reihe von Reflexionspapieren beruhende Reflexionsprozess wird in die Ausarbeitung des Vorschlags für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für eine EU mit 27 Mitgliedstaaten einfließen, den die Kommission Mitte 2018 vorzulegen beabsichtigt.



Im mehrjährigen Finanzrahmen werden die Höchstbeträge festgelegt, die die EU jedes Jahr in verschiedenen Politikbereichen über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren hinweg ausgeben darf. Der derzeitige mehrjährige Finanzrahmen erstreckt sich auf den Zeitraum 2014 bis 2020. Jeder Jahreshaushalt muss mit diesem Rahmen im Einklang stehen.



Um die Debatte über die im Reflexionspapier aufgeworfenen Fragen in Gang zu halten und zu intensivieren, wird in den kommenden Monaten eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen stattfinden, wie die jährliche Konferenz zum Thema "Ergebnisorientierter EU-Haushalt", die von der Kommission am 25. September 2017 veranstaltet wird. (Pressemitteilung vom 28.06.2017) (29.06.2017/ac/a/m)





