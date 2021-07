LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Heute ist der so genannte Erdüberlastungstag - fast einen Monat früher als im letzten Jahr. Auf globaler Ebene bedeutet dies, dass wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt, die uns zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen der Erde aufgebraucht haben, so Hans Stegeman, Chief Investment Strategist Triodos Investment Management (IM).Die kumulierten Auswirkungen der Überlastung hätten zu einem Klimanotstand und Massensterben geführt. Und während wir letztes Jahr dachten, die Corona-Krise würde einen Punkt markieren, an dem wir den Kurs ändern und unser System nachhaltiger gestalten, zeigt der Erdüberlastungstag, dass wir diese Chance verpasst haben, so die Experten Triodos IM. Doch obwohl das Zeitfenster immer kleiner werde, gebe es noch Grund zur Hoffnung. Diese beginne mit den Conferences of the Parties (COP26) zu den Themen Klima und Biodiversität. Eine Einigung auf strengere Maßnahmen, um schlimmere Ergebnisse abzuwenden, wäre wünschenswert. Die große Verantwortung einen Beitrag zu einem systemischen Wandel - hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft - zu leisten, umfasse auch den Finanzsektor. Eine nachhaltigere Kapitalallokation bilde dabei die ausschlaggebende Voraussetzung, diesen notwendigen Wandel zu beschleunigen.Aufgrund der Dringlichkeit der Nachhaltigkeitskrise investiere Triodos Investment Management nur in Unternehmen, die im Kern nachhaltig seien. Der Finanzsektor könne dabei den Unterschied machen, wenn er beispielsweise nur noch nach einem 1,5-Grad-Szenario investiere und den Rest veräußere; wenn er nur in Aktivitäten investiere, die der biologischen Vielfalt nicht schaden würden oder wenn er bewusste Entscheidungen treffe, um Investitionen in regenerative Aktivitäten, wie Wiederverwilderung und Aufforstung, zu erhöhen. (29.07.2021/ac/a/m)