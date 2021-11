Beim IPO an der NASDAQ, das für kommende Woche geplant sei, wolle das Unternehmen 15,3 Millionen Aktien zwischen 68 und 72 Dollar pro Stück platzieren. Am oberen Ende der Preisspanne hätte der Börsengang ein Emissionsvolumen von 1,1 Milliarden Dollar und HashiCorp wäre mit 13 Milliarden Dollar bewertet.



Zuletzt habe sich das Umfeld für Anbieter von Unternehmenssoftware wieder etwas aufgehellt, sodass HashiCorp ein ähnlich erfolgreiches IPO feiern könnte wie Gitlab (+49 Prozent) oder Freshworks (+32 Prozent) im September und Oktober.



Sehr spekulative Anleger können daher versuchen, ein paar Stücke zu erwerben, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)



HashiCorp ist der führende Anbieter von Software zur Automatisierung von Multi-Cloud-Infrastrukturen. Die Software-Suite von HashiCorp ermöglicht es Unternehmen, konsistente Workflows für die Bereitstellung, Sicherung, Verbindung und den Betrieb jeder Infrastruktur für jede Anwendung einzuführen. Die Open-Source-Tools Vagrant, Packer, Terraform, Vault, Consul, Nomad, Boundary und Waypoint von HashiCorp werden jedes Jahr 100 Millionen Mal heruntergeladen und sind bei den Global 2000 weit verbreitet. Die Enterprise- und Managed-Service-Versionen dieser Produkte erweitern die Open-Source-Tools um Funktionen, die die Zusammenarbeit, den Betrieb, die Governance und die Multi-Datacenter-Funktionalität fördern.



Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Francisco, obwohl 85 Prozent der Mitarbeiter von HashiCorp remote arbeiten und strategisch über den ganzen Globus verteilt sind. HashiCorp wird von Bessemer Venture Partners, Franklin Templeton, Geodesic Capital, GGV Capital, IVP, Mayfield, Redpoint Ventures, T. Rowe Price Fonds und Konten und True Ventures unterstützt. (30.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HashiCorp plant sein IPO an der NASDAQ für die kommende Woche, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".An Cloud-Computing komme kaum noch ein Unternehmen vorbei. Doch sobald mehrere Anbieter oder Lösungen im Spiel seien, werde es oft schwierig. Dort setze das US-Start-up HashiCorp mit seinen Software-Lösungen an und habe namhafte Kunden gewonnen. Beim IPO kommende Woche wolle das Unternehmen einen Milliardenbetrag einsammeln.Die acht Open-Source-Projekte von HashiCorp sollten Unternehmen bei der Verwaltung von Anwendungsbereitstellung, Sicherheit, Netzwerk- und Infrastrukturmanagement in Multi-Cloud-Umgebungen unterstützen.Laut einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens IDC dürfte der weltweite Markt für sogenannte Public Cloud Services bis 2024 auf 676 Milliarden Dollar steigen.Laut dem Wertpapierprospekt habe das Start-up Ende Juli 2.101 Kunden, darunter Barclays, Goldman Sachs, Roblox und Comcast.