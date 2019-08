Banken planen schon länger für das Horror-Szenario

Im Umkehrschluss würde der völlig überhitzte Immobilienmarkt in London möglicherweise etwas zur Ruhe kommen, wenn tausende gutverdienende Banker die Stadt Richtung Kontinent verließen. Der harte Brexit trifft aber nicht nur die Banken. Neben den Logistikunternehmen, in Deutschland träfe es besonders die auf der Insel aktive DHL, sehen aber auch die europäischen Fluggesellschaften unruhigen Zeiten entgegen. Großbritannien wäre kein Mitglied des gemeinsamen Flugmarkte mehr. Sämtliche Flugrechte müssten neu verhandelt werden.



Ein No-Deal Brexit würde die gesamte europäische Wirtschaft von einem Tag auf den anderen, trotz Ankündigung, eiskalt erwischen. Dies dürfte sich auch an den Aktienmärkten zeigen, obwohl der FTSE 100 aktuell noch erstaunlicherweise recht stabil ist. Ein Umstand, der auf das britische Pfund allerdings nicht zutrifft.



Regionale Unternehmen besonders betroffen

Allen Aussagen der Brexit-Befürworter zum Trotz sehen Experten auf Großbritannien eine Rezession zu kommen. Diese würde besonders die regional agierenden Unternehmen, beispielsweise Stromanbieter oder Telekommunikationsgesellschaften, besonders treffen. Für das produzierende Gewerbe gilt, dass die Wertschöpfungsketten, vom Abbau bis zur Lieferung von Rohstoffen weitgehend internationalisiert sind, ein fehlender gemeinsamer Markt zu erheblichen Verteuerungen führt. Donald Trumps großspurige Reden von dem "besten Freihandelsabkommen, dass die Welt je gesehen hat" in Bezug auf Großbritannien dürften sich am Ende als wenig hilfreich erweisen.



Autoindustrie generell stark betroffen

Insider schließen nicht aus, dass es in Dover zu einem Verkehrschaos kommt. Allerdings weniger aufgrund des fließenden Verkehrs, sondern viel mehr aufgrund der Lieferstaus bei der Autoindustrie. Die Briten fertigen, ähnlich den US-Herstellern, "just in time". Durch den Transportstau käme es bei den Firmen selbst ebenfalls zu Produktionsstaus. Umgekehrt trifft es auch die Autoindustrie auf dem Kontinent. Die 160 größten Unternehmen erwirtschaften auf der Insel einen jährlichen Umsatz von rund 150 Milliarden Euro. An der Spitze befindet sich nach wie vor die Automobilindustrie, gefolgt von Logistik und Versorgungsunternehmen. Über 1.000 deutsche Firmen besitzen ein Tochterunternehmen oder eine Niederlassung in Großbritannien.



Die Überlegung, welche Aktien aus Großbritannien rentabel werden könnten, sollte ein Auge auf Associated British Foods werfen. Zu deren Portfolio zählt neben einem Zuckerhersteller auch die Kette Primark. Der Dumping-Preis-Anbieter für Kleidung, der sich heute schon über völlig überfüllte Filialen freut, könnte durch eine Verbilligung seiner Produkte bei einem weiteren Kursverfall des GBP noch höher in der Gunst seiner Klientel steigen. (05.08.2019/ac/a/m)









