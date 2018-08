Genf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag twitterte US-Präsident Trump, dass die US-Administration Zölle auf türkischen Stahl und Aluminium verdoppeln wird, so Dr. Salman Ahmed, Chief Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Managers.



Die Türkische Lira sei daraufhin noch tiefer als zuvor gefallen. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Türkei durch den Einsturz der Lira fortan auf Kapitalkontrollen und externe Unterstützung angewiesen sein werde. Da sich die Türkei derzeit in einem anhaltendem Disput mit den USA befinde, würden die Experten einen Deal mit dem IWF als problematisch erachten. Deshalb könnten nun sowohl China als auch möglicherweise Saudi-Arabien für externe Unterstützung auf den Plan gerufen werden. Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass die Türkei Mitglied der NATO sei, was das Land durchaus als Trumpfkarte ausspielen könnte. Die Experten würden erwarten, dass die momentane Situation der Türkei vorerst unbeständig bleibe. Die könnte erhebliche Auswirkungen auf die globale Weltordnung haben. (13.08.2018/ac/a/m)



