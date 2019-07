Das Ergebnis je Aktie habe bei 3,21 USD und auf vollverwässerter Basis bei 3,19 USD gelegen. Je Anteilsschein habe die Gesamtdividende 1,48 USD betragen. Insgesamt habe die Ausschüttungssumme somit bei 245,81 Mio. USD gelegen. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 1,214 Mrd. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 1,774 Mrd. USD gelegen. Das gezeichnete Kapital habe bei 1,82 Mio. USD gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 8,892 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 10,666 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 5.300 Mitarbeiter beschäftigt.



Bilanzprognose für 2019



Bereits anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2019 habe die Konzernleitung für das Gesamtjahr 2019 die Erwartungen in das Segment Financial Services gesenkt. Zudem sei die Rede von einer um einen Prozentpunkt höher zu erwarteten Steuerrate von 24,0 statt 25,0 Prozent und zu höheren Ausgaben in Höhe von 225 bis 245 Mio. USD in Bezug auf Produktoptimierungen im Verarbeitungsprozess gewesen. Die Konzernleitung gehe von 217.000 bis 222.000 Einheiten aus, die 2019 abgesetzt werden könnten.



Dies entspräche im Vergleich zu 2018 einem Rückgang um mehr als 6.000 Einheiten. Für 2019 wäre mit einem Umsatz von 4,70 Mrd. USD, einem EBIT von 654,5 Mio. USD und von einem EPS von 3,04 USD auszugehen. Ob die Dividende von 1,48 USD je Anteilsschein gehalten werden könne, werde im Ausblick abzuwägen sein, der dem Bericht zum zweiten Quartal zusätzlich beigefügt sein werde.



Termine



Die Harley-Davidson Incorporated veröffentliche am 23. Juli 2019 das Ergebnis für das zweite Quartal 2019. (Analyse vom 15.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Harley-Davidson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

32,825 Euro +1,02% (15.07.2019, 08:00)



NYSE Euronext-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

USD 36,63 +1,47% (15.07.2019, 22:02)



ISIN Harley-Davidson-Aktie:

US4128221086



WKN Harley-Davidson-Aktie:

871394



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie Deutschland:

HAR



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie NYSE Euronext:

HOG



Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne. (15.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) unter die Lupe.Die Harley-Davidson Incorporated sei nicht nur ein Hersteller von Motorrädern. Die Bikes des Hauses seien Kult und dies nicht nur auf der legendären Route 66, sondern überall auf der Welt. Die Konzernstrategie sehe vor, bis zum Jahr 2027 zwei Millionen neue Fahrer hinzuzugewinnen, das Auslandsgeschäft auf 50 Prozent des Jahresumsatzes auszubauen, 100 neue und erfolgreichen Motorräder einzuführen und eine höhere Rendite zu erwirtschaften.Die Harley-Davidson Incorporated sei die Muttergesellschaft, die die Geschäfte der beiden Segmente Harley-Davidson Motor Company (HDMC) und Harley-Davidson Financial Services (HDFS) unter einem Dach bündele. Ersteres Segment umfasse die Produktion und den Vertrieb von Custom-, Cruiser- und Touring-Motorrädern. Diesem Bereich seien auch Events, Zubehör, Bekleidung, Ersatzteile und Merchandising-Artikel und Accessoires zuzuordnen. Im Finanzdienstleistungs-Segment würden Finanzierungsmöglichkeiten, darunter Händler-, und Kundenfinanzierungen, Versicherungen, Service und Schutzpläne sowie Kreditkartenprogramme angeboten. Harley-Davidson habe über 1.400 unabhängige Händler in knapp 100 Ländern. Der Konzern werde von CEO Matt Levatich geleitet und habe seinen Sitz in Milwaukee im US-Bundestaat Wisconsin.Heimatmarkt USA schwächeleDer wichtigste Absatzmarkt für Harley-Davidson seien mit 132.868 verkauften Einheiten im Jahr 2018 die USA. Auf den weiteren Plätzen würden Europa mit 41.179 Einheiten, Asien-Pazifik mit 18.429 Einheiten und Lateinamerika mit 10.167 verkauften Einheiten folgen. Als weiterer Markt sei noch Kanada mit 9.690 verkauften Einheiten aufgelistet worden. Weltweit hätten 2018 228.051 Einheiten abgesetzt werden können. Dies habe im Vergleich zum Vorjahr Einbußen bei den Absatzzahlen um 6,1 Prozent entsprochen. Für den Rückgang der Verkäufe sei in erster Linie der Heimatmarkt USA verantwortlich. Der Absatz in den USA sei von 2017 auf 2018 um 10,2 Prozent gefallen.Details Harley-Davidson-AktieDie Aktien von Harley-Davidson hätten an der Technologiebörse NYSE das Börsenkürzel HOG. Insgesamt seien zum Ende des ersten Quartals 2019 159.311 Millionen Aktien und auf vollverwässerter Basis 160.026 Millionen Aktien ausstehend gewesen. Die Wertpapiere würden dem US-Leitindex S&P 500 angehören. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 11,15 Prozent Vanguard Group Inc., mit 8,95 Prozent BlackRock Inc., mit 6,17 Prozent Dodge Cox, mit 5,27 Prozent Amvescap PLC und mit 4,95 Prozent Beutel, Goodman & Company. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 47 Prozent an Wert verloren, während beispielsweise der S&P 500 im Vergleichszeitraum um rund 52 Prozent habe zulegen können. Die Wertpapiere seien somit ein mehr als deutlicher Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 5,74 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 46,21 USD im Hoch und 31,42 USD im Tief gekostet.Aktuelle AnalysenLangfristige Chartanalyse der Harley-Davidson-AktieDer Blick auf die Aktie von Harley-Davidson zeige größtenteils eher ein negatives Bild als ein Terrain für interessante trendfolgende Kaufgedanken. Aus dem Bereich um die Marke von 70,00 USD kommend, sei der Wert Ende 2018, Anfang 2019 auf unter 32,50 USD abgerutscht, was mehr als einer Halbierung gleich komme. Lediglich das Jahr 2016 habe recht positiv performen können, von rund 37,00 USD kommend, sei der Wert bis knapp über 62,50 USD gestiegen. Das aktuelle Handelsjahr zeige sich aktuell noch recht unentschieden, lediglich sehr minimal Aufwärtstendenzen seien zu erkennen. Der Schlusskurs am vergangenen Freitag habe nahe der Marke 36,63 USD gelegen.Grundsätzlich befinde sich die Harley-Davidson Aktie in einem sauberen Abwärtsbild mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs, welches durchaus das Potenzial hätte, sich weiter gen Süden fortzusetzen. Erstes Anzeichen eines eventuellen Trendwechsels wäre eventuell, wenn das aktuelle Jahreshoch knapp oberhalb von 41,00 USD gebrochen werden sollte. Interessanter wäre sogar erst ein nachhaltiger Bruch der Marke von rund 45,00 USD - darüber wären Käufe durchaus eine denkbare Option. Aktuell stehe der Wert jedoch eher auf der Liste für potenzielle Verkaufskandidaten und gelte somit nicht zu den Favoriten für Käufe aus charttechnischen Gesichtspunkten.Harley-Davidson: Fundamentaldaten 2018Bei der Harley-Davidson Incorporated werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 5,717 Mrd. USD erzielt. Im Vergleich dazu habe der Umsatz im Vorjahr bei 5,647 Mrd. USD gelegen. Rund 4,969 Mrd. USD vom Gesamtumsatz sei dem Segment Motocycles and Related Products und 748,229 Mio. USD dem Segment Financial Services zuzuordnen. Das Ergebnis vor Steuern sei mit 686,629 Mio. USD testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 531,451 Mio. USD betragen. Im Vorjahr habe der Jahresüberschuss bei 521,76 Mio. USD gelegen.