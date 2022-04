Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

342,20 EUR +4,90% (28.04.2022, 16:19)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

340,40 EUR +5,00% (28.04.2022, 16:09)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 253 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.100 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 421 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,1 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 126 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (28.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Container-Reedereien wie Hapag-Lloyd würden zu den finanziellen Gewinnern der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Störungen der globalen Lieferketten zählen, die wiederum für einen überproportionalen Anstieg der durchschnittlichen Frachtraten gesorgt hätten.Das würden die aktuellen Zahlen von Hapag-Lloyd zeigen: Die Transportmenge habe in Q1 mit rund drei Mio. TEU auf dem Niveau des Vorjahresquartals gelegen. Gleichzeitig sei die durchschnittliche Frachtrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 80 Prozent gestiegen.Hapag-Lloyd habe daher einen deutlichen Ergebnisanstieg verzeichnet und rechne auch im laufenden Q2 mit einer ähnlichen Entwicklung. Vor diesem Hintergrund habe Vorstand die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erhöht. Für 2022 werde nun ein Konzern-EBIT in der Bandbreite von 11,7 bis 13,6 Mrd. Euro erwartet. Bisher hätten die Hamburger nach dem Ausnahmejahr 2021 ein EBIT von 8,9 bis 10,7 Mrd. Euro in Aussicht gestellt, nach fast 9,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor.Risikobewusste Anleger lassen die Gewinne vorerst laufen, ziehen den Stopp aber sukzessive nach, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link