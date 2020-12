Risikobewusste Anleger können auf dem aktuellen Niveau eine kleine Position beimischen, um von der starken Nachfrage in der Branche zu profitieren - und bei der nächsten Aufwärtswelle mit an Bord zu sein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2020)



Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 234 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.200 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.(23.12.2020/ac/a/nw)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Corona-Krise verschaffe Fracht-Reedereien in aller Welt einen ungeahnten Boom. Auch Hapag-Lloyd habe sich in den Wochen vor Weihnachten vor der immensen Nachfrage kaum retten können. Viele Unternehmen würden ihre krisenbedingt geleerten Lager auffüllen und Menschen im Lockdown würden noch mehr Dinge aus Fernost als sonst bestellen. Das zeige sich auch im Kursverlauf.Ob neue Möbel fürs Wohnzimmer, eine Bohrmaschine zum Heimwerken oder ein Rudergerät für die eigenen vier Wände: Während der Corona-Pandemie wachse die Nachfrage nach Sachen, die das Leben zu Hause schöner machen würden. Wenn Restaurants geschlossen seien und der Urlaub ausfalle, hätten die Leute Geld für andere Dinge übrig, erkläre Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen die erhöhte Nachfrage nach Containertransporten.Das zeige sich auch im Zahlenwerk des Containerriesen: Dass das Geschäft ab dem Sommer von selbst so gut laufen würde, habe man auch in Hamburg nicht erwartet. So habe der Vorstand Anfang Dezember zum zweiten Mal in diesem Jahrseine Gewinnprognose angehoben. Jetzt solle der Gewinn vor Zinsen und Steuern in diesem Jahr 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro erreichen - nach 811 Millionen im Vorjahr. Noch im März habe der Vorstand nur 0,5 bis 1,0 Milliarden angepeilt. Allein im dritten Quartal sei der Gewinn um zwei Drittel auf 252 Millionen Euro in die Höhe gesprungen - obwohl Hapag-Lloyd weniger Container befördert habe als ein Jahr zuvor.Dabei habe die Reederei von gesunkenen Treibstoffkosten profitiert, habe die Transportpreise bei ihren Kunden aber stabil halten können. Hinzu seien die Kostensenkungen aus dem Sparprogramm gekommen. Im Herbst hätten die Schiffe kaum ausgereicht, um gewaltige Gütermengen zu ihren Abnehmern zu transportieren.Um wettbewerbsfähig zu bleiben, rüste die Reederei auf. Dazu seien für rund eine Milliarde Dollar sechs Containerschiffe mit einer Kapazität von jeweils mehr als 23.500 Standardcontainern (TEU) bestellt worden. Lieferbeginn für die Schiffe, die sowohl mit Flüssigerdgas (LNG) als auch mit konventionellem Treibstoff betrieben werden sollten, sei aber erst im April 2023. "Mit der Investition in diese Großcontainerschiffe werden wir nicht nur unsere Stückkosten senken und unsere Wettbewerbsfähigkeit im Europa-Fernost-Handel verbessern können, sondern auch einen bedeutenden Schritt bei der Modernisierung unserer Flotte machen", so der Hapag-Lloyd-Chef. Außerdem verbessere sich der ökologische Fußabdruck der Reederei. Hapag-Lloyd verfüge nach eigenen Angaben über 234 Containerschiffe und eine Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU.Und es könnte 2021 noch besser kommen für die Reederei, die weltweit mehr als 600 Häfen miteinander verbinde. Kunden, die sich nicht rechtzeitig Platz für ihre Waren an Bord gesichert hätten, hätten jetzt zu kämpfen, so Habben Jansen. Er erwarte, dass die Nachfrage im neuen Jahr erst einmal steige, weil Kunden solche Szenarien künftig vermeiden möchten.Die Aktie habe sich im laufenden Jahr extrem volatil gezeigt. Von rund 76 Euro Ende 2019 habe sich bis Mitte April erst einmal nicht viel getan, dann aber sei der Kurs über mehrere Wochen hinweg steil nach oben geschossen - bis er im Mai bei 186 Euro ein Rekordhoch erreicht habe. Dann sei er bis Ende Juni wieder auf rund 50 Euro abgesackt, Ende September seien es nur noch gut 40 Euro gewesen. Dann hätten die Anleger wieder beherzt zugegriffen und den Kurs bis kurz vor Weihnachten wieder auf knapp 86 Euro hochgetrieben - eine Verdopplung in nur drei Monaten. Das Plus seit Anfang Januar betrage dennoch nur rund zehn Prozent. Begünstigt haben dürfte die Kursschwankungen der mit rund 15 Milliarden Euro bewerteten Gesellschaft der Streubesitz von nur 3,6 Prozent.Branchenexperten seien mit Blick auf die Hapag-Lloyd-Aktie gespalten. Von sieben Analysten, die ihre Einschätzungen seit der Erhöhung der Gewinnprognose Anfang Dezember aktualisiert hätten, würden nur zwei zum Kauf der Aktie raten. Zwei würden zum Halten tendieren und drei würden den Verkauf empfehlen. Im Schnitt würden sie dem Papier ein Kursziel von rund 73 Euro zuschreiben - und lägen damit ein Stück unter dem jüngsten Kursniveau. Allerdings lägen ihre Erwartungen teils deutlich auseinander.