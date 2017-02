Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Mit einer Flotte von 175 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 955.000 TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern an 361 Standorten in 118 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 1,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. 122 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (28.02.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Cohrs von Warburg Research:Christian Cohrs, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen zum Schlussquartal 2016 weiterhin zum Kauf der Aktie der Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG).Das Unternehmen habe ein überraschend starkes Volumenwachstum ausgewiesen, so der Analyst. Der operative Gewinn (EBITDA) sei ausgeprägter als erwartet ausgefallen.Christian Cohrs, Aktienanalyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Hapag-Lloyd-Aktie mit einem Kursziel von 28,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 28.02.2017)XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:28,345 EUR +2,13% (28.02.2017, 13:49)