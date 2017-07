Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

34,60 EUR -0,14% (28.07.2017, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

34,45 EUR (27.07.2017)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd AG:



Mit einer Flotte von 175 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 955.000 TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit ca. 9.400 Mitarbeitern an 361 Standorten in 118 Ländern präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 1,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. 122 Liniendienste weltweit sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (28.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Die Schifffahrtsbranche steuere seit Jahren durch stürmische See, und bis auf ein paar wenige Sonnenstunden habe es für die Beteiligten wenig zu lachen gegeben. Hierzulande sei mit der notierten Hapag-Lloyd AG eine der Top 10-Reedereien noch im Rennen. Doch auch sie tue sich schwer, was das Zahlenwerk auch aussage: So würden aktuell 5,6 Mrd. Börsenwert bezahlt, dem in 2017 erwartete Umsätze in Höhe von 10 Mrd. Euro und ein EBIDTA von rund 950 Mio. Euro entgegenstünden Die Marge betrage 3% und entspreche einem EPS von 0,01 Euro. Gepflegte 6,8 Mrd. Euro Schulden weise die Bilanz aus, die jüngsten Bondsemissionen seien alle erfolgreich gewesen und seien mit kürzer werdenden Coupons emittiert worden. Würden hier die Risiken stimmen? Die Experten würden meinen: nein. Und wenn dann noch die Broker Kaufkurse von bis zu 40 Euro ausrufen würden bei einem Buchwert je Aktie von rund 18 Euro, dann würden sie sich dagegenstellen und eine Verkaufsgelegenheit am Horizont auf mittlere Sicht sehen.Zudem spiele der langfristige Trend in der Logistik gegen Hapag. Die Chinesen würden jährlich Milliarden in ihre Seeflotte pumpen und die Verluste der Reedereien decken, eigentlich eine verdeckte Absatzfinanzierung der Weltwerkbank China. Stören tue es außerhalb der Branche wenige, denn so profitiere der globale Handel von völlig unterpreisten Transportkosten. Und China sei auch noch anderweitig gefährlich - Stichwort Aufbau der Neuen Seidenstraße, um auch auf dem Landweg Asien mit Europa billig zu vernetzen. Schon heute gebe es den Trans-Eurasia-Express-Zug von Duisburg nach China (Chongqing). Gut, es sei noch viel zu machen, etwa Infrastrukturinvestitionen in Milliarden-Euro-Höhe, aber der Trend sei klar positiv für die Schiene und ebenso negativ für die maritime Schifffahrt.Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie: