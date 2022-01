Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

173,20 EUR +0,58% (07.01.2022, 16:22)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (07.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Die Aussicht auf steigende Zinsen und ein positiver Preistrend im Rückversicherungssektor hätten die Hannover Rück-Aktie zuletzt auf den höchsten Stand seit Februar 2020 getrieben. Am 17. März habe "Der Aktionär" das Papiers des Rückversicherers zum Kauf empfohlen. Nach anfänglichem Hin und Her habe der MDAX-Wert im Juli eine neuen Aufwärtstrend eingeschlagen. Rund 17% (inklusive Dividende) betrage mittlerweile das Plus, das die Hannover Rück angesammelt habe. Damit schlage sie die Allianz deutlich, die gleichen Zeitraum auf eine Gesamtrendite von knapp 10% komme.Aus technischer Sicht sei der Sprung über das Hoch von Juni 2020 bei 166,80 Euro ein ganz entscheidender Moment gewesen. Dadurch habe sich die Hannover Rück-Aktie den Weg bis zum Vor-Corona-Hoch bei knapp 193 Euro freigeräumt. Vorher gelte es allerdings die Abwärtslücken bei 178 und 188 Euro zu schließen. Diese habe die Hannover Rück-Aktie im Februar 2020 im Zuge des Corona-Ausbruchs aufgerissen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:173,50 EUR +0,99% (07.01.2022, 16:36)